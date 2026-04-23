ช่อง 3 เอาจริง!! ขู่ฟ้องคนปล่อยข่าวปลอมพาดพิง "หนุ่ม กรรชัย" ปมวุ่นวายในศาล ย้ำเป็นเรื่องบิดเบือน เตรียมดำเนินคดีขั้นสุด

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่อนจดหมายชี้แจง กรณีมีการเผยแพร่ข้อความพาดพิง 'หนุ่ม กรรชัย' ในลักษณะบิดเบือนว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความวุ่นวายในศาล ย้ำชัดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน วอนยุติการส่งต่อข้อมูลเท็จทุกช่องทาง พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมฯ ให้ถึงที่สุด
วันนี้ (23 เม.ย.) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกแถลงการณ์กรณีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ เข้าข่าย ข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และเป็นการบิดเบือน หรือปลอม อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ โดยมีการพาดพิงถึงคุณกรรชัย กำเนิดพลอย ในลักษณะอันเป็นเท็จ เป็นการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อคุณกรรชัย หรือข้อความที่เข้าใจว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี
สถานี ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความที่กล่าวอ้างว่าคุณกรรชัย ได้กระทำการหรือได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำก่อให้เกิดความวุ่นวายในห้องพิจารณาคดี ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และเป็นการบิดเบือน หรือปลอม ฯ ขัดต่อความเป็นจริง การเผยแพร่ข้อความเท็จดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคุณกรรชัยและบุคคลที่พูดพาดพิง อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยประกาศฉบับนี้ สถานี ฯ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความดังกล่าวในทุกช่องทางโดยทันที และขอให้ยุติและละเว้นโดยสิ้นเชิงซึ่งการกระทำละเมิดใด ๆ ต่อสถานี ฯ และคุณกรรชัยและหรือบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดและผ่านช่องทางใดก็ตาม
อย่างไรก็ดี สถานี ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของสถานี ฯ และคุณกรรชัย ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป