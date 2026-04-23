"หมอเอก" ซัด สปสช. โยกงบ 2 พันล้านประเคน "7 นางฟ้า" ถามจี้! ทำไมไม่ช่วยผู้ป่วยใน?

"หมอเอก" ซัดแรง! สปสช. จะเอาแบบนี้จริงหรือ? เปิดโพสต์ค้านการโยกงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ไปอัดฉีดโครงการ "7 นางฟ้า" ชี้เป็นการดึงเงินจากส่วนที่จำเป็นอย่าง "งบดูแลผู้ป่วยติดเตียง" และ "กองทุนท้องถิ่น" มาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล ทั้งที่สถิติฟ้องชัด โครงการนี้ไม่ได้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้จริง พร้อมจี้ถาม... ทำไมไม่เอาไปเติมให้ "ค่ารักษาผู้ป่วยใน" ที่วิกฤตหนักกว่า!
วันนี้ (23 เม.ย.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ "หมอเอก" แพทย์และนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญด้านนโยบายสาธารณสุขในประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความคัดค้านการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. เจ้าตัวมองว่าโครงการ "7 นางฟ้า" ยังไม่สามารถลดความแออัด ของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลได้จริงตามที่กล่าวอ้าง และตั้งคำถามถึงอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการในการโยกงบกลางปีโดยไม่ได้สอบถามผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หมอเอกภพ ได้ระบุข้อความว่า
"สปสช. จะเอาแบบนี้จริงๆ หรือ ???
กำลังจะโยกงบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทไปเพิ่มให้ "7 นางฟ้า" !!!!
ทั้งที่ควรเรียงลำดับความสำคัญไปเติมให้ เงินค่ารักษาผู้ป่วยใน ที่ก็ขาดเงินหนักกว่าไม่ใช่หรือ ?!
รอบนี้ไปโยกเงินมาจาก เงินดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง Long Term Care
กับไปดึงเงินกองทุนท้องถิ่น ที่ใช้ทำโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
และ ไปดึงเงินมาจากกองทุนจังหวัดที่เพิ่งปรับกรอบให้สามารถใช้ได้มากกว่าที่เดิมทำแค่งานฟื้นฟู
ไม่รู้ว่าอนุกรรมการที่คิดโยกเงินที่มากกว่าอำนาจของรัฐมนตรีจะทำได้แบบนี้ ได้ถามผู้รับบริการ ได้ถามท้องถิ่นที่จะโดนตัดงบประมาณไปกลางปีแบบนี้หรือยัง ???
ทำไมต้องเอาเงินไปถมให้กับบริการที่อ้างว่าลดความแออัดในโรงพยาบาล ที่เราเห็นตัวเลขชัดว่าตั้งแต่เริ่ม 7 นางฟ้า ไม่ได้ลดอัตราการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเลย....
แต่... ถ้าจะดูรวมๆ อาจไม่แฟร์
ในความเห็นส่วนตัว ผมเห็นว่ามี 2 บริการ ที่น่าจะเป็นประโยชน์จริงกับระบบบริการและเพิ่มการเข้าถึงบริการได้จริง คือ
การตรวจแล็ป
และ กายภาพบำบัด
เมื่อดูจากข้อมูลพบว่าการใช้บริการกับการใช้เงินดูสมเหตุสมผล และอาจจะน้อยไป เพราะการบริการสองระบบนี้ยังผูกโยงกับการบริการหลักที่โรงพยาบาล
ซึ่งผลดีเกิดกับคนไข้ที่ได้รับบริการต่อเนื่องจากบริการเสริมอย่างแท้จริง
มาดูกันครับว่า... สปสช. จะทำแบบนี้ต่อไปจริงๆ หรือ ???"