นักเรียนสาวใจเด็ดกระโดดมอเตอร์ไซค์หนีตายหลังเรียกรถผ่านแอปฯ เจอคนขับสวมไอดี-เร่งเครื่องไม่ยอมจอดส่งบ้าน

วินาทีหนีตาย! นักเรียนสาวใจเด็ดตัดสินใจกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์กลางแยกไฟแดงเพชรเกษม 81 หลังเรียกรถผ่านแอปฯ แล้วเจอคนขับพฤติกรรมสุดหลอน ทั้งแวะดื่มน้ำกระท่อม-เร่งเครื่องพาวนหนีไม่ยอมจอดส่งบ้าน แถมยังพยายามแย่งโทรศัพท์ปิดปาก กล้องติดหมวกพลเมืองดีจับภาพชัด ตำรวจ สน.หนองแขม จี้เจ้าของไอดีเข้าให้ปากคำด่วน
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Akarawin Penarlee" ได้ออกมาโพสต์น้องนักเรียนคนหนึ่ง เรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์จากแอปพลิเคชัน จากย่านพระราม 2 เพื่อเดินทางกลับบ้านย่านถนนบางบอน 5 ชุมชนสะพาน 1 เขตหนองแขม ระหว่างทางพบความผิดปกติ เนื่องจากรถจักรยานยนต์สีแดง ไม่ทราบป้ายทะเบียน ซึ่งคาดว่าเป็นการสวมไอดีในระบบเพื่อมารับงาน ระหว่างเดินทาง คนขี่ได้แวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้น้องนักเรียนหญิงเริ่มเอะใจและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อใกล้ถึงที่หมาย คนขับกลับไม่ยอมจอดรถตามพิกัด แต่กลับ เร่งเครื่องบิดหนี เลยบ้านสาวผู้เสียหายไปหลายกิโลเมตร แม้จะพยายามบอกให้จอดหลายครั้งก็ไม่เป็นผล แถมยังพยายามแย่งโทรศัพท์ขณะเธอถ่ายคลิปหลักฐาน จากนั้นรถชะลอตัวบริเวณแยกไฟแดง เพชรเกษม 81 น้องนักเรียนตัดสินใจกระโดดลงจากรถจนร่างไถลไปกับพื้น ซึ่งกล้องติดหมวกของพลเมืองดีที่จอดติดไฟแดงอยู่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
โดยทางผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "เหตุเกิดน้องคนนี้ได้เรียก Bolt จากย่านพระราม2 เพื่อไปส่งที่บ้านน้องที่ พิกัด ถนนบางบอน5 ชุมชนสะพาน1 หนองแขม “ ระหว่างที่เดินทางมา รถ bolt มอเตอร์ไซค์ Honda wave สีแดง ไม่ทราบทะเบียน (ในระบบเป็นการสวมไอดี แล้วนำมาวิ่งรับงาน) รถคันดังกล่าวได้ขี่มาตามเส้นทางและได้มีการแวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั้ม น้องได้ถ่ายภาพไว้ เพราะดูแล้วน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ต่อมารถคันดังกล่าวได้ขี่ต่อมาจนกระทั่งจะถึงมุดที่ปักไว้ แต่ตนไม่ยอมจอดรถ ได้เร่งความเร็วจนเลยบ้านน้อง น้องพยายามจะบอกให้จอดหลายๆรอบมาก แต่รถคันดังกล่าว ไม่ยอมหยุด เร่งความเร็วต่อเนื่อง เลยบ้านน้องมาหลายกิโล น้องจึงตัดสินใจถ่ายคริปไว้เป็นหลักฐานแต่ชายคนดังกล่าวได้พยายามแย่งโทรศัพท์น้อง
“จนมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณ แยกไฟแดง เพชรเกษม81 น้องได้ตัดสินใจกระโดดลงจากรถกลิ้งหลายตลบตามคริปที่ปรากฎขึ้น ในคริปพลเมืองดีได้จอดติดไฟแดงได้บันทึกวิดีโอกล้องติดหมวกไว้ได้ทันเหตุการณ์พอดี / เหตุการณ์นี้ยังไม่ทราบสาเหตุแรงจูงใจที่แน่ชัดว่า ชายคนดังกล่างที่ขี่รถ Bolt นั้นมีแรงจูงใจที่จะกระทำสิ่งใดต่อผู้โดยสารคนนี้ ขณะนี้ได้พาน้องมาทำการลงบันทึกประจำวันที่ สน.หนองแขมแล้วครับ น้องมีอาการเจ็บปวดบริเวณศรีษะ ปูดบวม มีสติถามตอบรู้เรื่อง นำส่งที่ โรงพยาบาลเรียบร้อย แต่น้องยังคงตกใจกับ เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ปล.พนักงานสอบสวนได้ฝากถึงเจ้าของไอดีนะครับหากรับทราบเรื่องแล้วพรุ่งนี้ให้มาแสดงตนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อตน ที่ สน.หนองแขมนะครับ
ปล.ผมและทีมงานได้พาน้องมาแจ้งความและได้มีการ ขออนุญาตน้องแล้วว่าขอลง รูปภาพ วิดีโอเหตุการณ์ของน้อง น้องอนุญาติให้ลงครับ"