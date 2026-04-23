จี้ตรวจสอบ! แหลมกระทิงสะเทือน หลังพบกลุ่มนักตกปลาฝังท่อ-เผาหินจนด่าง วอนหยุดทำลายธรรมชาติ

ดรามาสนั่นโซเชียล! เพจ “ขยะมรสุม” แฉพฤติกรรมสุดช็อกที่ แหลมกระทิง หลังพบมีการ “ฝังท่อเทปูนบนโขดหิน-จุดไฟเผาหิน” จนธรรมชาติเสียหายถาวร พร้อมกองขยะเกลื่อนพื้นที่ งานนี้ชาวเน็ตเดือด ซัดยับเกินรับได้ วอนหน่วยงานเร่งจัดการก่อนแหล่งท่องเที่ยวพังยับ
วันนี้ (23 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก "ขยะมรสุม MONSOONGARBAGE THAILAND" ได้ออกมาโพสต์เผยแพร่ภาพและข้อความสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบริเวณ แหลมกระทิง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติชื่นชอบ
โดยทางเพจระบุว่า ในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปเก็บขยะตามปกติ กลับพบร่องรอยการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มนักตกปลาบางกลุ่ม ถึงขั้นมีการ "ฝังท่อเทปูน" ลงบนโขดหินเพื่อใช้สำหรับปักร่มกันแดดขณะตกปลา นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการ "จุดไฟเผาบนโขดหิน" จนทำให้เนื้อหินได้รับความเสียหายและเกิดรอยด่างถาวรหลายจุด
ประเด็นสำคัญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยมีการเจาะหินเพื่อฝังท่อพีวีซีและเทปูนทับ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง นอกจากการทำลายโขดหินแล้ว ยังพบขยะประเภทขวดน้ำและสิ่งของอื่น ๆ ถูกทิ้งไว้ในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ทางเพจเน้นย้ำว่าไม่ได้เหมารวมนักตกปลาทั้งหมด เพราะยังมีนักตกปลาอีกมากที่มีจิตสำนึกและช่วยดูแลรักษาความสะอาดมาโดยตลอด แต่กลุ่มที่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่า "เกินไป"
"เราคือผู้เสพธรรมชาติ จึงอย่าทำลาย" ข้อความทิ้งท้ายจากเพจขยะมรสุม
ทั้งนี้ ทางเพจได้มีการแท็กถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝากเรื่องไปยังนายกเทศมนตรีในพื้นที่ให้เร่งเข้ามาตรวจสอบและวางมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามต้องถูกทำลายไปมากกว่านี้