ยังไม่จบ! กสม.กัมพูชายื่นประท้วง WSJ โวยพาดหัว “Scambodia” กระทบสิทธิมนุษยชน จี้ตัดออกด่วนพร้อมขอโทษ

“แก้ว เรมี” ประธาน กสม.กัมพูชาร่อนหนังสือถึง บก.วอลล์สตรีทเจอร์นัล เรียกร้องถอดคำว่า “Scambodia” ออกจากบทความ พร้อมกล่าวคำขอโทษ อ้างก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ ตีตราประเทศอธิปไตยให้กลายเป็นแหล่งอาชญากรรม ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่ 22 เม.ย.ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา แก้ว เรมี ได้ส่งจดหมายถึงสื่อ The Wall Street Journal เรียกร้องให้แก้ไขและออกคำขอโทษอย่างเป็นทางการ จากกรณีใช้คำว่า “Scambodia” ในพาดหัวข่าวที่กล่าวถึงประเทศกัมพูชา
ในจดหมายที่ส่งถึงบรรณาธิการบริหารของ WSJ คือ Emma Tucker เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2026 แก้ว เรมี ระบุว่า การใช้คำว่า “Scambodia” เพื่อเรียกกัมพูชา เป็นการทำลายชื่อเสียง ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ และเป็นการตีตราประเทศอธิปไตยให้กลายเป็นแหล่งอาชญากรรม อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน
จดหมายยังแสดงความกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยชี้ว่า WSJ เสมือนติดป้ายเหมารวมประชาชนชาวกัมพูชาทั้งประเทศ ทำลายศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ในจดหมายระบุว่า “การรายงานข่าวอย่างมีความรับผิดชอบ ต้องสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้ภาษา มุมมองข่าว และการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีหรือใส่ร้าย ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ การกล่าวโทษแบบเหมารวม และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของการลงทุนจากต่างประเทศ การสืบสวนข่าวต้องไม่ตั้งอยู่บนแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน หรือบุคคล/กลุ่มที่มีเจตนาไม่ดี”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ยังเรียกร้องให้ลบคำว่า “Scambodia” ออกจากบทความ แก้ไขหรือชี้แจงเนื้อหา หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำลักษณะดูหมิ่นเช่นนี้ในอนาคต และออกคำขอโทษอย่างเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน แก้ว เรมี ยังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “อาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ที่สมรู้ร่วมคิด เป็นคนละเรื่องกัน แต่การนำชื่อไปบิดเบือนจนทำให้ประเทศของผมที่มีประชากรเกือบ 18 ล้านคนเสียหาย ถือเป็นการกระทบต่อเกียรติยศของประเทศและชนชาติของผมอย่างร้ายแรง”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2026 The Wall Street Journal ได้เผยแพร่บทความสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา โดยใช้พาดหัวว่า “How Cybercrime Became a Leading Industry in Scambodia” หรือ “อาชญากรรมไซเบอร์กลายเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำใน ‘Scambodia’ ได้อย่างไร”
ด้านโฆษกกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชา เทพ อัสนาริทธ์ แสดงความเสียใจต่อการใช้ถ้อยคำดังกล่าวของสื่อสหรัฐฯ โดยมองว่าเป็นเนื้อหาดูหมิ่น มีเจตนาก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อประเทศทั้งประเทศ และขัดต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อ พร้อมระบุว่ากระทรวงได้ส่งหนังสือถึงบรรณาธิการ WSJ เพื่อขอให้ตรวจสอบและปรับแก้การเผยแพร่แล้ว