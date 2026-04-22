บาร์บีคิวพลาซ่าร่อนจดหมายขอโทษปม "ทิปรวม" ย้ำเจตนาสร้างขวัญกำลังใจพนักงานอย่างเท่าเทียม

ดราม่า “เงินทิป” สะเทือนร้านปิ้งย่างชื่อดัง Bar B Q Plaza หลังชาวเน็ตตั้งคำถามระบบ “ทิปรวม” ไม่ถึงมือพนักงานโดยตรง ล่าสุดแบรนด์ออกแถลงขออภัย ย้ำเจตนาเพื่อความเท่าเทียมทั้งทีม พร้อมเคลียร์กรณีร้อน มอบทุนการศึกษาให้พนักงานตามความประสงค์เรียบร้อย
วันนี้ (22 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลตลอดหลายวันที่ผ่านมา สำหรับร้านปิ้งย่างชื่อดังอย่าง Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า) หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการ "เงินทิป" ที่ลูกค้ามอบให้พนักงาน ล่าสุดทางแบรนด์ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยจุดเริ่มต้นจากมีการแชร์ข้อมูลถึงระบบการจัดการทิปภายในร้าน ซึ่งระบุว่าเป็น "ทิปรวม" โดยเงินที่ลูกค้าตั้งใจมอบให้พนักงานที่หน้าโต๊ะ จะถูกนำไปรวมเป็นกองกลาง ไม่ได้มอบให้พนักงานคนนั้นโดยตรงทันที ต่อมาชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและเจตนารมณ์ของลูกค้า โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเงินทิปควรตกเป็นของพนักงานที่ให้บริการ ณ ตอนนั้น หรือควรมีการจัดการที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมที่สุด
ซึ่งในแถลงการณ์มีการพูดถึงบุคคลที่ชื่อ "คุณนิริน" ซึ่งเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพนักงานและมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องพนักงานในเคสที่เป็นประเด็น ทางบริษัทฯ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกโดยมีใจความสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ขออภัยในความเข้าใจคลาดเคลื่อน: ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจให้กับลูกค้า และขออภัยต่อความไม่ชัดเจนในตอนแรก และแจงนโยบาย "ทิปรวม" ยืนยันว่านโยบายนี้มีขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ "พนักงานทุกคน" ทั้งเบื้องหน้า (พนักงานเสิร์ฟ) และเบื้องหลัง (พนักงานล้างจาน/เตรียมของ) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในฐานะทีมงานที่ร่วมมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นดราม่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานรายดังกล่าวครบถ้วนตามความประสงค์ของคุณนิรินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของแบรนด์ในการสื่อสารเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งบาร์บีคิวพลาซ่าย้ำว่ายังคงให้ความสำคัญกับความสุขของทั้งพนักงานและลูกค้า พร้อมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้แบรนด์มองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น