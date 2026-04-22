MEA หนุน Futsal Thai League 2026 ต่อเนื่องปีที่ 3 จุดพลังกีฬาไทยสู่เบอร์ต้นเอเชีย ดัน Soft Power พร้อมเปิดเวทีสานฝันเยาวชน

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ "พลังงานเพื่อวิถีชีวิต เมืองมหานคร" ตอกย้ำการเป็นหัวใจหลักขับเคลื่อนวงการกีฬาไทย แถลงข่าวสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลอาชีพ "MEA Futsal Thai League 2026" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งยกระดับมาตรฐานลีกให้ก้าวสู่ระดับเอเชีย พร้อมจัดเต็มความสนุกด้วยระบบ Play-off และการกลับมาของศึก FA CUP เพื่อสร้าง Soft Power ที่แข็งแกร่ง และเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพก้าวสู่เวทีนักเตะอาชีพ
วันนี้ (20 เมษายน 2569) นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลอาชีพรายการ “MEA Futsal Thai League 2026” ภายใต้แนวคิด “One for all, all for Futsal Thai” รวมพลคนรักฟุตซอล เชียร์ฟุตซอลไทย ให้ไปไกลกว่าเดิม โดย MEA ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมวงการฟุตซอลไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยมี นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA และนายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ตลอดจนคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนฟุตซอลไทยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากจุดเริ่มต้นในฐานะผู้สนับสนุนสู่การเป็นหัวใจหลักของวงการฟุตซอลไทย MEA ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สนับสนุนกีฬา แต่เปรียบเสมือนกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาช่วย "จุดพลัง" ให้กับทั้งวงการฟุตซอลไทย เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน
สำหรับการแข่งขันในฤดูกาล 2026 นี้ แฟนฟุตซอลจะได้พบกับความสนุกตื่นเต้นที่เพิ่มมากขึ้นจากกติกาการแข่งขันในระบบ Play-off รวมถึงการกลับมาของถ้วยรางวัลที่ทุกคนรอคอยอย่างศึก FA CUP ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานลีกให้รุดหน้าก้าวไปสู่เบอร์ต้นของระดับเอเชีย นอกจากเป้าหมายในระดับลีกอาชีพแล้ว MEA ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานด้านกีฬาที่มั่นคง โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสานฝันสู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพหรือนักกีฬาทีมชาติในอนาคต
นอกจากนี้ MEA ยังมุ่งเน้นการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสังคม (CSR) และสร้าง Soft Power ทั้งการสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬากรีฑา ตลอดจนการสนับสนุนค่าไฟฟ้าลานกีฬาชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชนเมือง