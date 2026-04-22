IF สรุปแคมเปญสงกรานต์ “GENERAL BEVERAGE แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” ส่งต่อเครื่องดื่ม 10,000 ขวดทั่วไทย ให้ความสดชื่น ชื่นใจกับผู้เดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยจำนวนมากออกเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทำให้หลายเส้นทางทั่วประเทศคึกคักไปด้วยผู้คนและการสัญจรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่ผ่านมา แบรนด์เครื่องดื่ม อีฟ, ชาจิง, วิตอะเดย์ โดยบริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุข สดชื่นในการกลับบ้านปีนี้ ให้กับคนไทยผ่านแคมเปญ “ GENERAL BEVERAGE แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” ด้วยการนำเครื่องดื่มไปแจกตามจุดบริการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเติมความสดชื่น บรรเทาความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางกลับบ้านให้คนไทยทุกคน
ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม อีฟ, ชาจิง, วิตอะเดย์ ได้กระจายการแจกเครื่องดื่มครอบคลุม 6 จุดบริการสำคัญบนทางหลวงสู่ภูมิภาคต่างๆ และสามารถส่งต่อเครื่องดื่มรวมกว่า 10,000 ขวด ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้โดยสารรถสาธารณะ ตลอดจนประชาชนที่แวะพักตามเส้นทางหลักในช่วงวันหยุดยาว โดยบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนแวะรับเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเล็กๆ ของแบรนด์ที่เข้าไปช่วยเติมความสดชื่นและสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับผู้คนที่เดินทางกลับบ้าน
บริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบเครื่องดื่มให้ความสดชื่นกับคนไทยเท่านั้น แต่คือ การส่งมอบความสุขเล็กๆ ที่ได้สร้างรอยยิ้มสดใสให้กับคนไทยในช่วงสงกรานต์ที่ต้องเดินทางกลับบ้านกัน เราดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆของผู้เดินทางในหลายพื้นที่จากการได้ดื่มน้ำของเรา หลายคนบอกว่าแค่เครื่องดื่มเย็นๆ หนึ่งขวดช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นระหว่างการเดินทางที่ยาวนานและเมื่อยล้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความตั้งใจของแบรนด์
ที่ต้องการสร้างความสุขเล็กๆนี้ ให้กับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับบ้าน”
นอกจากการช่วยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เดินทางแล้ว ภาพรวมของกิจกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิดของแบรนด์
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ช่วงเวลาและบริบทของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในเทศกาลที่ผู้คนต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นจุดบริการในพื้นที่สำคัญอย่าง วังน้อย วังมะนาว มอเตอร์เวย์ และเส้นทางหลักในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่นในช่วงสงกรานต์
แคมเปญ “GENERAL BEVERAGE แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” จึงไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของแบรนด์ที่พยายามเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับชีวิตผู้คนในช่วงเวลาที่มีความหมาย ผ่านการส่งต่อความสุข สดชื่น และประสบการณ์เล็กๆ ที่ช่วยให้การเดินทางกลับบ้านของใครหลายคนนั้นมีรอยยิ้มมากขึ้น