DERMATIGE AESTHETICS มุ่งหน้าเติบโตเป็นผู้นำคลินิกระดับพรีเมียม พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ในปี 2026

DERMATIGE AESTHETICS มุ่งหน้าเติบโตเป็นผู้นำคลินิกระดับพรีเมียม คว้ารางวัลความสำเร็จระดับภูมิภาค SOUTH EAST ASIA จาก ParagonCare
ร่วมจัดงานขอบคุณลูกค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ในปี 2026
เบื้องหลังการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในตลาดความงามที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ล้วนมาจากหลายองค์ประกอบสำคัญ ทั้งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานบริการ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในทุกมิติ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ DERMATIGE AESTHETICS เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และสร้างการยอมรับในฐานะคลินิกความงามมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยสะท้อนให้เห็นผ่านการรับ 3 รางวัลจาก พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ นำโดย รางวัล South East Asia หลังจากเมื่อปี 2568 เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ เรียกเสียงฮือฮาคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีนานาชาติมาครองได้สำเร็จ อีกหนึ่งไฮไลต์ปี 2569 เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ ขานรับความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมใหม่ Dr. Skingevity ที่พัฒนาจากการนำแนวทางการดูแลผิวแบบเกาหลีมาปรับใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ จัดงานขอบคุณลูกค้าที่ทัชใจเสมอมา ในงาน Volnewmer: DERMATIGE MAKE A WISH x FOURTH ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดพิเศษของ TOP Spender ที่ได้ใกล้ชิด ‘โฟร์ท’ ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น ณ Osca & Blanco Bar and Restaurant และ Ultraformer MPT: DERMATIGE MAKE A WISH X GEMINI กิจกรรมความสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของ TOP Spender กับ ‘เจมีไนน์’ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT ท่ามกลางบรรยากาศรูฟท็อปสุดหรูกลางกรุง ณ Brass House Bangkok Grande Centre Point Prestige ทั้งสองงานต่างถูกรังสรรค์ขึ้นในบรรยากาศและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อมอบค่ำคืนแห่งความประทับใจที่น่าจดจำให้กับลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งไม่เพียงตอกย้ำความเป็นคลินิกความงามที่ดูแลลูกค้าด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการและความใส่ใจในทุกรายละเอียดเท่านั้น แต่ยังยืนยันถึงความตั้งใจของ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ ในการมอบมากกว่าสิทธิพิเศษ มากกว่าผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่คือประสบการณ์เหนือระดับที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่า ความใส่ใจ และความสำคัญในฐานะคนพิเศษ จนทำให้เป็นแบรนด์หนึ่งในใจที่ผู้บริโภคนึกถึง เมื่อต้องการการดูแลความงามที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
คุณอุมาภรณ์ เมธเมาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอนเเคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวว่า “ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากลเช่นเดียวกับเราความสำเร็จของเดอร์มาทีจในวันนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของทีมงานและความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ แต่ยังเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Ecosystem ด้านความงามที่เราร่วมกันสร้างขึ้น พารากอนแคร์ยังคงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกเข้ามาสนับสนุนพาร์ทเนอร์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมความงามของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เดินหน้าสร้างความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคต่อไป”
หมอต่อ นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ทีมบริหาร เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ กล่าวว่า “สำหรับลูกค้าของ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ คือหัวใจของทุกการตัดสินใจของแบรนด์ การเติบโตของเราไม่ได้วัดจากจำนวนสาขาหรือยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้ และการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องยิ่งเพิ่มการเติบโตของคลินิกมากขึ้น แน่นอนว่าเรานำทุกๆ ความคิดเห็นทุกคำแนะนำของลูกค้า มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ทั้งในด้านการให้บริการ มาตรฐานการรักษา เพื่อให้มั่นใจ ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามารับบริการจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และได้รับความประทับใจกลับไป สำหรับเราความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่เพียงเรื่องของการดูแลในระยะสั้น แต่คือการเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนของแบรนด์
“สิ่งที่ทำให้ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ แตกต่าง คือการยึดแนวคิด ‘Personalized Aesthetics’ เป็นแกนหลักของแบรนด์ โดยเราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผิว โครงสร้าง และความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านอย่างละเอียด เพื่อออกแบบแนวทางการดูแลที่เหมาะสมจริง ๆ ควบคู่กับการคัดเลือกทีมแพทย์ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญ วิธีคิด และมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวด เพราะผลลัพธ์ที่ดีไม่ใช่เพียงความถูกต้องในเชิงเทคนิค แต่ต้องสวยอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ขณะเดียวกัน ในปีนี้เราได้พัฒนาโปรแกรมใหม่อย่าง Dr. Skingevity โดยนำแนวทางการดูแลผิวแบบเกาหลีมาปรับใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลและทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการในระดับนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่นและการสนับสนุนให้กับ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ มาโดยตลอด”
หมอกลาง นพ.ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ทีมบริหาร เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและสนับสนุน เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ อย่างต่อเนื่อง สำหรับเรามาตรฐานการดูแลคือสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันเรายังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งงาน DERMATIGE MAKE A WISH x FOURTH ควบคู่กับการนำเสนอจุดเด่นของ Volnewmer ในการปรับรูปหน้าให้ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติ และงาน DERMATIGE MAKE A WISH X GEMINI ที่มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของ Ultraformer MPT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้าในกลุ่มยกกระชับให้ความสำคัญ ทั้งกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมและประสบการณ์ที่แบรนด์ตั้งใจมอบให้ สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการคัดเลือกนวัตกรรมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน เพราะสำหรับเรา ความงามที่ดีไม่ได้วัดเพียงผลลัพธ์ที่เห็น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์การดูแลที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง”
คุณยาย่า เขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ อีกหนึ่งคนสำคัญในทีมบริหารกล่าวเสริมว่า “การได้รับรางวัล south east Asia จากพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ครั้งนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ไม่เพียงในด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์การรักษาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับแบรนด์มาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญรางวัลนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสำเร็จ แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญให้เราพร้อมต่อยอดพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และนำเสนอแนวทางความงามนวัตกรรมใหม่ๆที่ยกระดับความต้องการของลูกค้าระดับพรีเมียมให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้า ซึ่งล้วนเป็นกำลังใจสำคัญของ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์”
