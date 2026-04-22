NIA ผนึกกำลังพันธมิตรญี่ปุ่น ติวเข้มสตาร์ตอัปไทย เตรียมความพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดนวัตกรรมโลก

NIA เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ตอัปไทยสู่ตลาดต่างประเทศภายใต้โครงการ Scale up to Global 2026: Japan เตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาด และการขยายธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ตอัปไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Scale up to Global 2026: Japan โดยจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสตาร์ตอัปไทยครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาด และการขยายธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่มีทั้งความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระบบนิเวศนวัตกรรม NIA จึงตั้งใจออกแบบโปรแกรมนี้เพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ตอัปไทยสามารถเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในมิติของการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจ การเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตร และการสนับสนุนสู่การจัดตั้งธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น”
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึก ในหัวข้อ “การสนับสนุน Soft Landing ในต่างประเทศสำหรับสตาร์ตอัป” โดย Mr. Tanant Wisissookwattana, Science Bridge Communicator, Leave a Nest Co. Ltd. และ Mr. Timothy Cho, Coordinator for International Relations International Business Development Division, Ibaraki Prefectural Government ต่อด้วย หัวข้อ “การเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นและการจัดตั้งบริษัท” โดย Mr. Shota Yamamoto, Director, Trade Cooperation Department, JETRO Bangkok และปิดท้ายด้วย หัวข้อ ”โอกาสทางธุรกิจในเมืองฟุกุโอกะ“ โดย Mr. Shun Ono, Director, Fukuoka City Global Business Support (GBS)
การจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่สตาร์ตอัปไทยจะได้เตรียมความพร้อมสู่เวทีระดับโลก โดย NIA พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้สตาร์ตอัปของไทยสามารถแจ้งเกิดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระบบนิเวศนวัตกรรมของญี่ปุ่น