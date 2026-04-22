“DEE Delight” เสริมแกร่งโลจิสติกส์ไทย เดินหน้ายกขน Module ยักษ์ขนาด 800 ตัน ตอกย้ำศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน

DEE Delight Port Stevedoring Services ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการโครงการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ (Heavy Lift & Project Cargo) ระดับโลก เดินหน้าปฏิบัติการยกขน "Super Heavy Module" (โมดูลขนาดใหญ่พิเศษ) น้ำหนักกว่า 800 ตัน ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เตรียมส่งออกสู่ศูนย์กลางปิโตรเคมี เมือง Baytown รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มั่นใจศักยภาพทีมงานไทยมาตรฐานสากล
นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEE Delight Port Stevedoring Services เปิดเผยว่า บริษัทฯเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านงานขนถ่ายสินค้าและงานยกขนสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Heavy Lift & Project Cargo) ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เพื่อรองรับความต้องการยกขนสินค้าในโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าผลักดันองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้มาตรฐานสากลและความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทย
ล่าสุด DEE Delight ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินปฏิบัติการยกขนสินค้ากลุ่ม Super Heavy & Oversized Cargo ซึ่งเป็นโมดูลโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป (Prefabricated Unit) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ Module ขนาดมหึมา ซึ่งมีน้ำหนักรวมประมาณ 837,593 กิโลกรัม หรือราว 800 ตัน (อ้างอิงข้อมูลจาก Shipping Mark) และมีขนาดยาว 43 เมตร กว้าง 14 เมตร สูง 12 เมตร นับเป็นชิ้นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างละเอียด ทั้งในด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการ
นอกจาก Module หลักแล้ว การขนส่งเที่ยวเดียวกันยังประกอบด้วยสินค้าขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายรายการ ตั้งแต่น้ำหนักระดับ 40–50 ตัน ไปจนถึง 400–500 ตัน ส่งผลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดลำดับการยกขน การจัดสรรอุปกรณ์ ไปจนถึงการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการอย่างแม่นยำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและรักษาประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ
โครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เนื่องจากเป็นการขนส่งโมดูลที่ผลิตในประเทศไทยจากพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งหน้าสู่เมือง Baytown รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในมาตรฐานงานโลจิสติกส์และความสามารถด้านวิศวกรรมของไทยในระดับนานาชาติ
นายกฤษ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หัวใจสำคัญของงานประเภทนี้คือการวางแผนและออกแบบระบบอุปกรณ์ยก หรือ Rigging Engineering ซึ่งต้องใช้หลักวิศวกรรมเฉพาะทางในการคำนวณแรงยก มุมยก ตำแหน่งจุดยก และการกระจายน้ำหนักอย่างเหมาะสม เพื่อให้การยกขนเป็นไปอย่างสมดุล ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
ทั้งนี้ ความแข็งแกร่งของทีมปฏิบัติการที่มีประสบการณ์สูง ผสานกับระบบบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ DEE Delight สามารถรองรับงานโลจิสติกส์เฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริการยกขนสินค้า (Stevedoring) และการบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Project Cargo) ครบวงจรของบริษัทฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://deedelightportstevedoring.com/