โซเชียลเดือด! แฉกระเป๋ารถเมล์สาย 47 พฤติกรรมสุดทน ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ "ไร้ความรู้"

แชร์ว่อนเน็ต! ผู้โดยสารสุดทนแฉพฤติกรรมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 47 โชว์กร่างด่ากราด 3 เหตุการณ์ซ้อน ทั้งตะคอกถามราคา-จิกกัดลับหลัง หนักสุดถึงขั้นด่าผู้สูงอายุ 'ขึ้นมาแบบไม่มีความรู้' ชาวเน็ตแห่แชร์นับพัน จี้ ขสมก. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ลงโทษทางวินัย
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความร้องเรียนต่อ ขสมก. ในประเด็นของพฤติกรรมของกระเป๋ารถเมล์หญิงรายหนึ่งสาย 47 (รถเมล์ธรรมดา สีแดง) หมายเลขทะเบียน 12-0031 เลขข้างรถ 4-40440 ที่แสดงออกมาต่อผู้โดยสารถึง 3 ครั้ง ในเวลาไล่เลี่ยกัน ครั้งแรกพูดจาว่าร้ายลับหลังผู้โดยสารด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 2 ตะคอกใส่ผู้โดยสารเมื่อถูกถามราคาค่าโดยสาร พนักงานย้อนถามและตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทั้น และครั้งที่ 3 ไร้มารยาทต่อผู้สูงอายุ โดยได้แสดงกิริยาก้าวร้าว ยื่นเครื่องเก็บเงินจ่อหน้าผู้สูงอายุเพื่อบังคับให้อ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ พร้อมตำหนิผู้สูงอายุอย่างรุนแรงว่า "ขึ้นมาแบบไม่มีความรู้“
เรื่องราวดังกล่าว ได้รับความสนใจจากขาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกสู่โลกโซเชียลแล้วกว่า 1.2 พันครั้ง พร้อมแนะนำให้ผู้โพสต์ร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
