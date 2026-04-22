"เขมร" อกแตกตาย! ไทยจัดบวงสรวง “ปราสาทตาควาย” ยิ่งใหญ่ตอกหน้า หลังกัมพูชาขยันออกจดหมายประท้วง

ประท้วงมา บวงสรวงกลับ! ไทยจัดใหญ่พิธีบวงสรวง 'ปราสาทตาควาย' พร้อมขบวนบายศรี 20 หมู่บ้านสุดอลังการ ตอกย้ำความเป็นเจ้าของผืนแผ่นดิน งานนี้ทำเอาเพื่อนบ้านดิ้นพล่าน หลังขยันร่อนจดหมายประท้วง แต่คนไทยไม่สน เดินหน้าเชิดชูวีรชนพิทักษ์ไทย
หลังจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลแห่เข้าชม ปราสาทตาควาย–เนิน 350 เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-16 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประเทศชาติและการดูแลผืนแผ่นดินไทยอย่างเข้มแข็ง
ล่าสุด วันนี้ (22 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เผยภาพไทยจัดงานพิธี “บวงสรวงใหญ่ปราสาทตาควาย” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนแห่พานบายศรี 20 หมู่บ้าน และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เอ๊า! เขมรไม่อกแตกตายรึ ขนาดแค่ไทยเปิดให้เที่ยวปราสาทตาควายช่วงสงกรานต์ กระทรวงต่าง ๆ ของเขมรยังออกหนังสือประท้วงกันวุ่น
วันนี้ไทยจัดงานพิธี “บวงสรวงใหญ่ปราสาทตาควาย” พร้อมขบวนแห่พานบายศรี 20 หมู่บ้าน และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย สดุดีวีรชนผู้กล้าไปอีก อลังการจริงๆ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้หลังไทยเปิดเที่ยวปราสาทตาเมือนธม-ตาควาย กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปะของกัมพูชา ออกหนังสือแถลงการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย กรณีการเข้าครอบครองพื้นที่โบราณสถานหลายแห่งภายในดินแดนที่กัมพูชาอ้างว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของตน