“IT’S TIME” นิทรรศการศิลปะครั้งล่าสุด ของกลุ่ม จปภ.36 หลังห่างหายไป 7 ปี

กลุ่ม จปภ.36 จัดเปิดตัวนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 โดยให้ชื่องานครั้งนี้ว่า “ได้ที่ละ” (IT’S TIME) : The 7th Art Exhibition of PSG.36 โดยมี คุณ เยาวนี นิรันดร นักธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ ผู้ก่อตั้ง 129 Art Museum เป็น ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศิลปิน และนักสะสม เข้าร่วมงานมากมาย ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
กลุ่ม จปภ.36 คือ การรวมตัวของอดีตนักศึกษา “คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์” ที่เคยเรียนร่วมกันในรุ่น 36 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมกันจัดนิทรรศการ โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยในครั้งนี้จะเป็นการแสดงผลงานจากศิลปินจำนวนทั้งหมด 19 ท่าน ในสาขาต่าง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ นำโดย จารุพงษ์ จันทรเพชร มาในคอนเซป “รอยยิ้มที่หายไป” (The Missing Smile), เดชา สายสมบูรณ์ มาในคอนเซป “ด้วยรักและห่วงใย” (With Love And Care), ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ มาในคอนเซป “คลื่น” (Wave), ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ มาในคอนเซป “นักบริโภค เราทุกคนต่างเป็นนักบริโภค”, ประสาทศิลป์ รัตนสิริลักษณ์ มาในคอนเซป “สลัด” (Salad), ประเสริฐ พิชยะสุนทร มาในคอนเซป “ประสบการณ์”, ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์ มาในคอนเซป “S.O.S” (Symbols Of Symbiosis), ปราโมช บุญนาค มาในคอนเซป “ชีวิตไทย” (Thai Life), พัฒนพงศ์ สังข์แก้ว มาในคอนเซป “เวลาของชีวิต” (Life Timeline), รังสิต มามารต์ มาในคอนเซป รูปทรงจักรกลและพื้นที่ว่าง (Mechanical Form and Space), ศิริรัตน์ เอี่ยมสกุลเดชะ มาในคอนเซป “ทำอะไรก็ได้ที่อย่างทำ”, อนุพันธ์ น้ำทิพย์ มาในคอนเซป “Happiness Movement”, อาคม อบรม มาในคอนเซป “จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติและมรดกแห่งแผ่นดิน” (Spirit Of Nature & The Legacy Of The Land), วิวิชชา ยอดนิล มาในคอนเซป “Wave 2026”, และศิลปินอีกมากมาย อาทิ ดินหิน รักพงษ์อโศก, ธีรยุทธ จั่นฝังเพชร,ประสงค์ ธงธวัช, ไพศาล ธีรพงศวิษณุพร, มานพ สุวรรณปันฑะ, เป็นต้น
จารุพงษ์ จันทรเพชร กล่าวว่า “การรวมตัวจัดนิทรรศการของกลุ่ม จปภ.36 ในครั้งนี้ห่างจากครั้งที่แล้วถึง 7 ปี เนื่องด้วยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เราไม่สามารถจัดงานได้ หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 มาในครั้งนี้เพื่อนๆในกลุ่มจึงร่วมนำผลงานมาแสดงกันอย่างมากมาย หลากหลาย ในส่วนของผมมาในคอนเซป “รอยยิ้มที่หายไป” ซึ่งเป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวในเวลาที่คนทั้งโลกหยุดยิ้มในช่วงโควิด 19 เพราะโควิดไม่ได้
พรากแค่ชีวิต แต่มันขโมยรอยยิ้ม ความหวัง และความสัมพันธ์ของมนุษย์ไปพร้อมๆกัน สำหรับงานชุดนี้ไม่ได้ต้องการแค่ให้ดู แต่นำรอยยิ้มที่กลับมาไปส่งต่อให้คนอื่น และรายได้บางส่วนจากการจัดแสดงหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะบริจาคให้กับ มูลนิเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ สมทบทุนช่วยการรักษาเพราะสำหรับบางคนรอยยิ้มไม่ใช่เรื่องเล็กและสำหรับโลกใบนี้ “รอยยิ้ม ไม่ควรหายไปอีก”
สำหรับงาน “ได้ที่ละ” (IT’S TIME) : The 7th Art Exhibition of PSG.36 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (หัวมุมแยกปทุมวัน ตรงข้ามสยามสแควร์) ห้องสตูดิโอ ชั้น 4