หัวเว่ย คลาวด์ เร่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่

หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานฟอรัมสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้นำด้านเทคโนโลยีจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 30 รายเข้าร่วม งานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย คลาวด์ ในการเสริมบทบาทในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคง ยืดหยุ่น และขยายตัวได้ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์เนทีฟ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์และ AI พร้อมทั้งสำรวจแนวทางการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก (core systems) ให้ทันสมัย เพิ่มเสถียรภาพการดำเนินงาน และเสริมความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนอนาคตประกันภัยดิจิทัล
ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยกำลังเผชิญแรงกดดันในการปรับปรุงระบบเดิม (legacy systems) เพื่อรองรับการให้บริการแบบเรียลไทม์ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
งาน Huawei Insurance Day มีเป้าหมายในการวางตำแหน่ง หัวเว่ย คลาวด์ ให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยช่วยให้บริษัทประกันสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น และรองรับการขยายตัว เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
ภายในงาน หัวเว่ย คลาวด์ ได้นำเสนอศักยภาพแบบครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจประกันภัย ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ฐานข้อมูลแบบคลาวด์เนทีฟ ไปจนถึงโซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูงต่อธุรกิจ
โซลูชันสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของธุรกิจประกันภัย
โซลูชันสำหรับการปรับปรุงระบบประกันภัยหลัก ช่วยให้บริษัทสามารถย้ายจากระบบเดิม เช่น AS/400 ไปสู่สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟ พร้อมสถาปัตยกรรมประกันภัยยุคใหม่ที่ช่วยให้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ ลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม
GaussDB สำหรับระบบประกันภัยที่มีความสำคัญสูง (Mission-Critical Systems) GaussDB เป็นระบบฐานข้อมูลระดับองค์กรของหัวเว่ยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรการเงินชั้นนำทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดย GaussDB ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดสำคัญด้วยความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานข้ามหลายดาต้าเซ็นเตอร์บนหัวเว่ย คลาวด์
นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การทรานส์ฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัย หัวเว่ย คลาวด์ มุ่งมั่นสนับสนุนบริษัทประกันในการสร้างบริการดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง และโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า”
ขณะเดียวกัน นายvหวง หู ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน จาก Sinosoft กล่าวว่า “Sinosoft มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย ผ่านความร่วมมือกับ หัวเว่ย คลาวด์ เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบประกันภัยให้ทันสมัยด้วยสถาปัตยกรรมบนคลาวด์ ช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของแพลตฟอร์มหลัก พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้สะท้อนถึงการผสานจุดแข็งระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประกันภัยของ Sinosoft และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขั้นสูงของ หัวเว่ย คลาวด์ เราหวังว่าประสบการณ์และกรณีศึกษาที่นำเสนอในงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันในประเทศไทยในการเร่งก้าวสู่ยุคประกันภัยดิจิทัล”
อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า เวทีฟอรัมลักษณะนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบริษัทประกันในประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต
หัวเว่ย คลาวด์ ยังคงเดินหน้าลงทุนด้านนวัตกรรมคลาวด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภาคการเงินและประกันภัยด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และรองรับการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัล