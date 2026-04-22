พิษสงครามทำต้นทุนพุ่ง! "เดลินิวส์" ประกาศขึ้นราคาเป็น 15 บาท เริ่ม 1 พ.ค. นี้ หลังตรึงราคาเดิมนานกว่า 19 ปี

"เดลินิวส์" ประกาศปรับราคาใหม่ฉบับละ 15 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 2569 เป็นต้นไป หลังยืนระยะราคาเดิมมานานกว่า 19 ปี เผยวิกฤตสงครามและราคาน้ำมันทำต้นทุนการผลิตพุ่งเป็นวงกว้าง
วันนี้ (22 เม.ย.) เพจ “Dailynews - เดลินิวส์ออนไลน์“ ได้โพสต์ประกาศปรับราคาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นฉบับละ 15 บาท
ด้วยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้น้ำมันประเภทต่างๆ ทั้งดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศ เป็นวงกว้าง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นประจำทุกวันและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทางบริษัทได้ ประชุมและหาทางออกของวิกฤตที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะมีความต่อเนื่องและยาวนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จึงหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ อาทิ ไทยรัฐ เป็นต้น
ทางบริษัท จึงมีมติขอปรับขึ้นราคาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน จากฉบับละ 10 บาท เป็นฉบับละ 15 บาท ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะเข้าใจและเห็นใจในการตัดสินใจปรับขึ้นราคาหนังสือพิมพ์ครั้งนี้หลังจากที่ตรึงราคาเดิมมายาวนานกว่า 19 ปีแล้ว ( 1 กรกฎาคม 2550) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะยังคงให้การสนับสนุนอุดหนุนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ต่อไป
สำหรับ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ใช้ราคา 10 บาท มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ซึ่งหากนับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จะเป็นการยืนระยะราคาเดิมได้นานเกือบ 2 ทศวรรษ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในรอบปีที่ผ่านมา