โค้งสุดท้าย! “VIPA Pitching Project 2026” เวิร์กชอปเข้ม ปั้นไอเดียสู่การผลิตจริง สมัครก่อน 3 พ.ค.นี้

โค้งสุดท้าย! อย่าพลาด “VIPA Pitching Project 2026” เวทีพัฒนาไอเดียสารคดีสู่การผลิตจริงอัดแน่น 2 เวิร์กชอป เทคนิคเล่าเรื่อง-ลงมือผลิต ใกล้ชิดตัวจริงของวงกสน ทั้งผู้กำกับและนักสร้างสรรค์สารคดีระดับแนวหน้าของไทย พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของไอเดียสู่การ Pitch ผลงานอย่างมืออาชีพรีบสมัครได้ถึง 3 พ.ค.นี้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Academy และ VIPA เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “VIPA Pitching Project 2026” ภายใต้แนวคิด “The Power of Human : Behind the Scene” หรือ “เบื้องหลัง…พลังคนธรรมดา” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ผ่านมุมมองสารคดีเชิงสร้างสรรค์ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 3 พ.ค. 2569
นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ในฐานะคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมได้ “คิดและลงมือทำจริง” ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการไฮไลต์สำคัญของโครงการปีนี้ คือ เวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น ที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ครบทุกมิติของการผลิตสารคดี ตั้งแต่การพัฒนาไอเดีย ไปจนถึงการลงมือผลิตและนำเสนอผลงานจริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่
ช่วงแรก “The Power of Story” ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิ.ย. 2569 (4 วัน) การอบรมเพื่อพัฒนาแนวคิดและโครงสร้างการเล่าเรื่องสารคดี ตั้งแต่การค้นหาเรื่อง มุมมองผู้กำกับ จนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงาน ต่อเนื่องด้วย “The Power of Production” ระหว่างวันที่ 22 – 26 ก.ค. 2569 (5 วัน) การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต่อยอดสู่การผลิตจริง ครอบคลุมการวางแผนการถ่ายทำ การจัดการกอง เทคนิคภาพและเสียง การตัดต่อ และการ Pitch อย่างมืออาชีพ
“อยากให้เวิร์กชอปครั้งนี้ เป็นมากกว่าการอบรม แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมได้ทดลองสร้างงานของตัวเองจริง ได้เรียนรู้ตั้งแต่การตั้งคำถามกับเรื่องเล่า ไปจนถึงการผลิตและนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสื่อได้” นางสาวกนกพร กล่าว
ด้าน นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้ง บ.บุญมีฤทธิ์ มีเดีย และ สื่อออนไลน์ มนุษย์ต่างวัย และคณะทำงานโครงการฯ กล่าวถึงความเข้มข้นของเวิร์กชอปว่า ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคนทำงานสารคดีตัวจริงในทุกขั้นตอน ทั้งการเล่าเรื่องแบบปราณีต ค้นคว้าข้อมูลดี ๆ พาตัวเองไปสู่โลกกว้าง เจอผู้คนหลากหลาย ล้วนเป็นเสน่ห์ของงานสารคดี ดังนั้น เวิร์กชอปครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่คือประสบการณ์ตรงที่สามารถเข้าถึงหัวใจของงานสารคดี
เวิร์กชอปครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์และสื่อสารคดี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิด อาทิ อาทิ พัฒนะ จิรวงศ์ เจ้าของผลงาน “ติดถ้ำ”, เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ จาก “Breaking The Cycle” และ นนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับผลงานระดับนานาชาติอย่าง Boundary และ By the River และ ปฏิภาณ บุณฑริก ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง (Solids by the Seashore) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง การตัดต่อ กฎหมาย และการผลิตสื่อดิจิทัล ที่จะมาร่วมเติมเต็มทุกมิติของการสร้างสรรค์ผลงาน
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้พัฒนาผลงานสารคดีสั้นความยาว 10–15 นาที พร้อมโอกาสเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VIPA และชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท รวมถึงโอกาสต่อยอดผลงานร่วมกับไทยพีบีเอสในอนาคต
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2569 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VIPA.me/PitchingProject2026