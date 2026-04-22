กราบหัวใจเจ้าหน้าที่! ฮีโร่ 30 ชีวิต สู้ศึกดับไฟป่าเชียงใหม่ 15 วันรวด จนภารกิจสำเร็จ

สดุดี 30 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจาก 3 อุทยานแห่งชาติ (เขาคิชฌกูฏ-เขาชะเมา-เขาสิบห้าชั้น) หลังเดินทางไกลนับพันกิโลเมตรเพื่อสนธิกำลังดับไฟป่าเชียงใหม่ต่อเนื่อง 15 วัน แม้ต้องเผชิญวิกฤต PM2.5 และพื้นที่สูงชัน แต่ยังคงยืนหยัดจนนาทีสุดท้าย ล่าสุดเตรียมเดินทางกลับที่ตั้งอย่างสมเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เพจ “เสพข่าวเชียงใหม่” ได้โพสต์ขอบคุณฮีโร่ 30 ชีวิต กับภารกิจสู้ไฟป่า 15 วันเต็ม จบลงแล้ว และได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย
พร้อมอีกหนึ่งภาพความเสียสละที่ต้องขอ “ยกมือไหว้จากใจ” ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกนาย
ทางเพจเผยว่า “วันนี้ (21 เม.ย. 2569) ภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่จำนวน 30 นายเตรียมเดินทางกลับที่ตั้ง หลังร่วมกันต่อสู้กับไฟป่า ยาวนานกว่า 15 วันเต็ม
โดยกำลังเจ้าหน้าที่มาจากหลายพื้นที่ ได้แก่
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา–เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
ต้องเดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่อมาช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่ในวิกฤตครั้งนี้
ตลอดภารกิจที่ผ่านมาพวกเขาต้องเผชิญทั้ง เปลวไฟที่ลุกลาม ควันพิษ PM2.5 และสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก แต่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ เพื่อปกป้องผืนป่า และความปลอดภัยของประชาชน
วันนี้ภารกิจสำเร็จแล้ว “ขอบคุณจากหัวใจคนเชียงใหม่” ขอให้ทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน”