รับสมัคร! อาสาสมัครช่วยชีวิต "น้องสโนว์ไวท์" โลมากระโดดเกยตื้นที่ภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ประกาศด่วน เปิดรับอาสาสมัครช่วยชีวิต “น้องสโนว์ไวท์” โลมาเกยตื้นอาการวิกฤติ ต้องการกำลังคนผลัดเวรดูแล ประคองโลมา 24 ชั่วโมง หวังพาน้องกลับคืนสู่ทะเลอีกครั้ง
วันนี้ (21 เม.ย.) ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ออกประกาศขอความช่วยเหลือด่วน! เปิดรับอาสาสมัครร่วมภารกิจช่วยชีวิต "น้องสโนว์ไวท์" โลมากระโดด (Spinner Dolphin) เพศเมีย วัยเด็ก ที่เข้าเกยตื้นบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมอันดามัน ไวท์ บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
โดย เผยอาการล่าสุด ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่าน้องสโนว์ไวท์มีอาการน่าเป็นห่วง มีร่างกายซูบผอม ระดับความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ที่ 2/5 ยังอ่อนแรงรุนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำหรือทรงตัวได้ตามปกติ พบภาวะแทรกซ้อน มีบาดแผลถลอกตามลำตัว ภาวะขาดน้ำ และน้ำตาลในเลือดต่ำ คาดว่ามีการติดเชื้อภายใน
โดย เปิดรับอาสาสมัครร่วมภารกิจ "ประคองน้อง" เนื่องจากโลมาไม่สามารถทรงตัวได้เอง จึงต้องการอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อช่วยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 กะ ดังนี้
1.06:00 - 12:00 น. (รับ 2 คน)
2.12:00 - 18:00 น. (รับ 2 คน)
3.18:00 - 24:00 น. (รับ 4 คน)
4.00:00 - 06:00 น. (รับ 4 คน)
หน้าที่หลัก:
- ประคองตัวโลมาในน้ำและทำกายภาพบำบัด
- ช่วยสัตวแพทย์ในการป้อนอาหาร ฉีดยา และวัดสัญญาณชีพ
คุณสมบัติและสิ่งที่ต้องเตรียม
- ทักษะ: ต้องว่ายน้ำเป็นและสุขภาพแข็งแรง (พักผ่อนมาเพียงพอ)
- วินัย: พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด และมาถึงก่อนเวลา 30 นาที
สิ่งที่ต้องนำมาเอง ชุดลงเล่นน้ำ และอุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว
ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปได้ที่ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต หรือสแกน QR Code (Line) เพื่อลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งน้องสโนว์ไวท์กลับสู่ท้องทะเลอีกครั้ง