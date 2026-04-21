"หมอเสริฐ" ผู้ก่อตั้ง รพ.กรุงเทพฯ-บางกอกแอร์เวย์ส ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 93 ปี

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 93 ปี
วันนี้(21 เม.ย.) มีรายงานว่า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ธุรกิจในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 สิริอายุ 93 ปี
มีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 เม.ย. 2569 เวลา 15.00 น.
พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม และวันที่ 23-28 เม.ย. 2569 สวดพระอภิธรรม ในเวลา 18.30 น.