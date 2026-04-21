นาที! ผัวคลั่งเตะเมียทั้งที่ลูกวัย 5 เดือนคาตัก เหตุไม่พอใจถูกตามกลับจากวงเหล้า (ชมคลิป)

สะเทือนใจโซเชียล! เมียอุ้มลูกวัย 5 เดือนยังไม่วายถูกผัวทำร้ายยับ เพียงแค่ทวงข้าวให้เมียและลูกกิน คลิปนาทีเดือดถูกแชร์สนั่น ฝ่ายหญิงลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด หลังโดนซ้อมซ้ำซากไม่ใช่ครั้งแรก
วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวีดีโอซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เป็นคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เมื่อฝ่ายชายบุกทำร้ายร่างกายภรรยาอย่างทารุณ ทั้งที่ลูกน้อยวัยเพียง 5 เดือนยังนั่งอยู่บนตัก เพียงเพราะไม่พอใจที่ภรรยาทักตามให้กลับบ้านมาส่งข้าวส่งน้ำ โดยสาเหตุเพียงเพราะเมียแค่ขอให้ซื้อข้าวมาส่งลูกเมียก่อนไปงานวันเกิด
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา "คุณแพรวา" (นามสมมติ) ผู้เสียหายเล่าว่า สามีกลับจากทำงานช่วง 3 ทุ่มครึ่ง และขอยืมโทรศัพท์ตนเพื่อออกไปซื้อกับข้าว โดยบอกว่าจะแวะไปงานวันเกิดเพื่อนต่อ ซึ่งเธอก็ไม่ได้ห้าม แต่ขอร้องว่าให้รีบนำข้าวกลับมาส่งที่บ้านก่อน เนื่องจากเธอต้องเลี้ยงลูกดูแลบ้านทั้งวันจนยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง
เวลาผ่านไปจนเกือบ 5 ทุ่ม สามียังไม่กลับ เธอจึงทักไปหาเพื่อนในกลุ่มเหล้าเพื่อตามสามี ทำให้เพื่อนในวงด่าทอฝ่ายชายจนเจ้าตัวต้องจำใจกลับบ้าน เมื่อมาถึงฝ่ายชายอยู่ในอาการโมโหจัด ตะโกนด่าทอว่าเธอทำให้ชีวิตการงานพัง และพูดประโยคสะเทือนใจว่า "ถ้าไม่มีลูกกูไปนานแล้ว"
ก่อนจะพุ่งเข้าทำร้ายร่างกายเมียทั้งที่เธอยังอุ้มลูกอยู่ โดยเหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นพฤติกรรมสุดรุนแรง ทั้งเตะ ดึงเสื้อจนขาด และบีบคอต่อเนื่องนานกว่า 10 นาที เพื่อพยายามแย่งโทรศัพท์มือถือที่เธอใช้แอบอัดหลักฐานไว้
หลังเกิดเหตุ ฝ่ายเมียได้แจ้งให้พ่อแม่ทราบและตัดสินใจนำคลิปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อเตือนภัย แม้ฝ่ายชายจะพยายามมาขอให้ลบโพสต์เพราะกลัวเสียชื่อเสียง แต่เธอยืนยันว่าจะไม่ยอมความอีกต่อไป เนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกลงไม้ลงมือ
