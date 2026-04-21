พ่อลูกอ่อนซึ้ง นศ.สาวข้างห้องแปะโน้ตส่งกำลังใจพ่อแม่มือใหม่หลังเลี้ยงลูกน้อย ลั่นมีอะไรเคาะเรียกได้เลย

ชาวเน็ตแห่แชร์เรื่องราวสุดประทับใจของนักศึกษาสาว ที่แสดงน้ำใจแปะข้อความส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านห้องติดกัน หลังได้ยินเสียงทารกร้องไห้บ่อยครั้ง ด้านคุณพ่อเจ้าของโพสต์เผย ตื้นตันใจจนต้องเดินไปถามเจ้าของหอ มิตรภาพดีๆ แบบนี้ประเมินค่าไม่ได้ พร้อมขอเลี้ยงข้าวตอบแทนน้ำใจ
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "เชฟต้น คนเดิม" ซึ่งเป็นคุณพ่อลูกอ่อน ที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่ง ได้โพสต์เล่าเรื่องราวสุดประทับใจหลังมีเพื่อนร่วมหอพักเขียนข้อความใจฟูไว้หน้าห้อง ระบุว่า "สวัสดีค่ะ ห้อง 310 นะคะ ได้ยินตัวเล็กร้องบ่อย ๆ ไม่ต้องเกรงใจนะคะ ขอให้ตัวเล็กเป็นเด็กดี สุขภาพแข็งแรงนะคะ คุณพ่อคุณแม่สู้ๆค่ะ"
จากนั้น ผู้โพสต์ไปสอบถามเจ้าของหอพักทราบมาว่า ห้อง 310 เป็นน้องนักศึกษา เรียนครู เป็นคนใจดี นิสัยดีมากๆ จนเจ้าตัวอยากพาเขาไปเลี้ยงข้าวสักวัน มิตรภาพดี ๆ หายากในยุคแบบนี้
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ผมเมื่อเช้า ผมอดใจไม่ไหวถึงกับต้องเดินไปถามเจ้าของหอถามว่า ห้อง310 ห้องที่อยู่ ติดกับผม เขาอยู่กัน กี่คนครับ?
เจ้าของหอ ถามว่า มีอะไรคะ เขาเสียงดังเหรอคะ?
ผม : ป่าวครับ เขาอัธยาศัยดีมากเขาใจดี เขาเขียนกระดาษไปติดไว้ ที่หน้าห้องผม ให้กำลังใจพ่อแม่ และก็ให้กำลังใจ ลูกผมด้วย อีกอย่าง เขาเขียนไว้ ถ้าต้องการ ความช่วยเหลือ เขายินดีที่จะช่วยด้วยครับ
เจ้าของหอ บอกว่า ห้อง310 เขาเป็นน้องนักศึกษา น้องเรียนครู เขาอยู่กับแฟน เขาเป็นคน นิสัยดีมากๆ เขาเป็นคนใจดี อัธยาศัยดีนะ
ผม : แบบนี้ ต้องทำความรู้จัก ต้องพาพี่เขา ไปเลี้ยงข้าว สักวันแล้วครับ มิตรภาพดีๆ แบบนี้ ในยุคแบบนี้ หายากมากๆครับ"