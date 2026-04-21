โซเชียลแห่แชร์! คลิปสุดซึ้ง จนท.ดับไฟป่าเชียงดาว กระโดดดีใจกลางสายฝน หลังพายุช่วยดับไฟที่สู้มานาน

กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดตื้นตันใจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในอำเภอเชียงดาว ขณะพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี TikTok "khaos12444" ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าประจำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะพายุฝนและลมกระโชกแรงพัดเข้าในพื้นที่ ในคลิปปรากฏภาพเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งคาดว่าเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟป่า แสดงอาการดีใจอย่างสุดขีดด้วยการถอดเสื้อ วิ่งออกไปกลางถนนท่ามกลางสายฝน พร้อมทั้งตะโกนก้อง สไลด์ตัวไปกับพื้นถนน และวิดพื้นกลางสายฝนอย่างไม่รีรอ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความสั้นๆ แต่กินใจว่า "น้องดีใจจัด ฝนตก ไฟวันนี้จะได้ดับหมดซะที"
นอกจากนี้ ภายในคลิปยังได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานที่ยืนลบฝนอยู่บนอาคาร ต่างพากันหัวเราะและตะโกนแซวด้วยความเอ็นดูว่า "ดับไฟจนบ้าเลย" และ "ดูควันดิ ควันหายไปหมดแล้ว" พร้อมทั้งตะโกนเตือนด้วยความเป็นห่วงให้ระวังฟ้าผ่าและรีบกลับเข้าที่พัก
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกระทำด้วยความคึกคะนอง แต่ถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของ "ความอัดอั้นและปลาบปลื้มใจ" ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องตรากตรำสู้กับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันมาอย่างยาวนาน เมื่อธรรมชาติส่งสายฝนลงมาช่วยดับไฟ จึงกลายเป็นพลังบวกที่เรียกขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละปกป้องผืนป่าอย่างเต็มกำลัง
