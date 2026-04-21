สื่อเขมรโวยสื่อโลกเคืองถูกตราหน้าฉายา "Scambodia" ถามทำไมโดนประเทศเดียว?

สื่อยักษ์ใหญ่เขมรรับไม่ได้ หลังถูกสื่อระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal ตราหน้าด้วยชื่อ “Scambodia” ตัดพ้อถามหาความยุติธรรม ทำไมต้องเจาะจงประเทศเดียว? ด้านชาวเน็ตไทยไม่ปล่อยให้เหงา แห่สวนหมัดเจ็บ! ลั่นนี่แหละ Soft Power ของจริง เบอร์ 1 อุตสาหกรรมมิจฉาชีพที่ทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้ว
วันนี้ (21 เม.ย.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์ถึงประเด็นสื่อยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาออกมาโพสต์ตัดพ้อและตั้งคำถามถึงความยุติธรรม หลังสื่อระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal (WSJ) ใช้คำเรียกสุดแสบว่า “Scambodia” มานิยามสถานการณ์ในประเทศ งานนี้คนกัมพูชาแห่ถามกลับ "ทั่วโลกก็มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ทำไมต้องเจาะจงใช้ชื่อนี้กับกัมพูชาประเทศเดียว?"
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "สื่อยักษ์ใหญ่เขมรโพสต์ถาม!! ทั่วโลกมีอาชญากรรมออนไลน์กันทั้งนั้น แต่ทำไมสื่อระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal ถึงเรียกประเทศกัมพูชาว่า “Scambodia""
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตไทยจำนวนมากร่วมแสดงความคิดถึงประเด็นดังกล่าว เช่น อันนี้ต้องยกให้เค้าคือเบอร์1ของโลกแหละ , ไม่กล้าตั้งคำถามกับประเทศตัวเอง แต่กล้าตั้งคำถามกับประเทศอื่น , มันคือ SoftPower ของแท้ ไม่ต้องดิ้นรนคนก็รู้กันทั่ว , ก็ทั้งประเทศเป็นฐานสแกมเป็นหมื่นๆ ศูนย์ ทำเป็นอุตสาหกรรม มีใครที่ไหนบนโลกนี้เค้าทำกัน