เจ้าของร้านสุดกลั้น ประกาศ "แบน" ลูกค้าประจำ สั่งอาหารไม่ใส่น้ำมัน-เครื่องปรุง แต่โวยรสชาติแย่ แถมขอคืนเงินมื้อ 5 วันก่อน

สั่งแบบคลีนแต่ด่าเชฟยับ!" เจ้าของร้านสุดทน แฉวีรกรรมลูกค้าประจำมหาภัย สั่งผัดไม่ใส่น้ำมัน-เครื่องปรุง พอไม่อร่อยด่าเชฟ 'ไร้สมอง' พีคจัดกินเกลี้ยงจานแต่ขอไม่จ่ายเงิน แถมลามไปขอเงินคืนมื้อที่กินไปแล้วเมื่อ 5 วันก่อน ร้านลั่นขอปกป้องพนักงาน ประกาศ 'แบนถาวร' ไม่ขอต้อนรับอีก!
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Rinramida Pongkornchayatat" เจ้าของร้านอาหารออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นหลังเจอ "ลูกค้าประจำ" ที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบร้านมาโดยตลอด ที่เข้ามาสั่งเมนูสุขภาพแบบ "ไม่ใส่เครื่องปรุงและน้ำมันใดๆ เลย" พอรสชาติไม่ถูกปากกลับด่าทอเชฟด้วยถ้อยคำรุนแรง แม้ร้านจะทำใหม่ให้และลูกค้า ทานจนหมด แต่ก็ยังไม่พอใจ ขณะเช็คบิล ลูกค้าขอเงินคืนจากเมนูที่เคยมาทานเมื่อ 5 วันก่อน (13 เม.ย.) โดยอ้างว่ารสชาติแย่ ทั้งที่เวลาผ่านไปนานแล้ว ลูกค้าไม่ยอมจ่ายค่าอาหารมื้อปัจจุบัน แม้ร้านจะเสนอส่วนลด 10% เพื่อจบปัญหา แต่ลูกค้ากลับมองว่าร้านเอาเปรียบ ทางร้านยืนยันว่าที่ผ่านมาบริการด้วยใจและตรึงราคาอาหารเพื่อลูกค้ามาตลอด แต่ครั้งนี้จำเป็นต้อง "ขอไม่ต้อนรับ" ลูกค้ารายนี้อีกต่อไป เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพจิตใจของพนักงานในร้านที่ไม่ควรมาเจอคำพูดบั่นทอนเช่นนี้ ทั้งนี้ ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ตั้งแต่ทำร้านมา ไม่เคยอยากจะโพสอะไรแบบนี้เลย
เพราะมันมีบ้าง ที่เกิดปัญหา
แต่ครั้งนี้รู้สึกเกินไปมากๆ กับลูกค้าที่มาเป็นประจำ
มาบ่อยมากๆ มาทุกครั้ง มีปัญหาทุกครั้ง ขอของฟรีบ้าง
ขอส่วนลดบ้าง (ในส่วนนี้ไม่เคยให้นะคะ)
ติทุกครั้ง (แต่มาเกือบ10ครั้งได้)
ปัญหาของรอบนี้คือ
วันนี้ ลูกค้าสั่งอาหาร
- ข้าวผัดไข่ (ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่น้ำปลา ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่น้ำมันหอย ไม่ใส่น้ำมัน)
- ผัดยอดมะพร้าวกุ้ง (ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่น้ำปลา ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่น้ำมันหอย ไม่ใส่น้ำมัน )
🔸 ในส่วนของ เมนูผัดยอดมะพร้าวกุ้ง ลูกค้าบอกรสชาติแย่มาก ขอเคลม
โดยได้มีมาต่อว่าทีมครัวของร้าน ว่าเป็นเชฟที่แย่มาก
ทำไมไม่ใช้สมองคิด ว่าทำยังไงถึงจะออกมารสชาติดี
(และในส่วนนี้ ทางเราได้เอามาทำใหม่ให้นะคะ ไม่ได้ตอบโต้อะไร )
🔴 ลูกค้าทานหมดทั้งหมดตามภาพแรก 🔴
(และกินน้ำพริกน้ำปลา จนหมด)
ไม่ได้ถ่ายภาพใบออเดอร์ไว้ เพราะเปียกและขาด
___________________________________
พอถึงเวลาเช็คบิลวันนี้ 18 เมษายน
(ประเด็นที่ 1) ลูกค้าบอกว่า
ส้มตำที่สั่งไปเมื่อ วันที่ 13 เมษายน ตามภาพที่ 2
*รสชาติแย่มาก ทานไม่ได้ และขอเงินคืนทั้งหมด
ประเด็นนี้ เราไม่สามารถคืนให้ได้ เพราะเราทำตามบรีฟลูกค้าทั้งหมด และหากลูกค้าไม่โอเควันนั้น สามารถนำมาเคลมที่ร้าน ในวันนั้นได้ค่ะ
(ประเด็นที่ 2)
ลูกค้าขอไม่จ่ายเมนูผัดยอดมะพร้าว เพราะรสชาติไม่ดี
(ทำใหม่ให้แล้ว ทานหมดแล้ว)
ทางร้านเสนอ ให้เป็นส่วนลด 10%
แต่ลูกค้าไม่พอใจ เพราะน้อยเกินไป
และรู้สึกว่าเหมือนถูกทางร้านเอาเปรียบ
_________________________________
🙏🏻ที่ผ่านมา เราบริการลูกค้าด้วยหัวใจ
และไม่เคยเอาเปรียบลูกค้า ทั้งยังมีกิจกรรมมอบของขวัญตอบแทนลูกค้า ในเทศกาลต่างๆเสมอ
🙏🏻หรือแม้แต่ตอนนี้ ที่วัตถุดิบต่างๆขึ้นมากมาย
แต่ทางร้านยังคงตรึงราคา และคุณภาพไว้
ไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใด
🙏🏻สุดท้ายแล้ว ขอประนามบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบนี้
และไม่ขอต้อนรับบุคคลที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบร้านค้าในแบบนี้อีก
ทางเราขอปกป้องพนักงานร้าน ทีมงานทุกคน
ทุกคนไม่ควรต้องมาเจอการกระทำและคำพูดแบบนี้
**เพราะพฤติกรรมจริง แค่พิมพ์คงไม่พอ**
ฝากร้านเล็กๆของเราด้วยนะคะ
ในเศรษฐกิจแบบนี้ มาเจอคนแบบนี้ ไม่ไหวจริงๆค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
มาหาฬาร Mahalaan Eatery & Bar"