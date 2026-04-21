ศาลสั่งจำคุก 50 ปี “ทิดแย้ม” อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ยักยอกเงินวัดกว่า 300 ล้าน “สีกาเก็น” โดน 8 ปี

ศาลคดีทุจริตกลางพิพากษาจำคุกอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง 50 ปี ฐานยักยอกทรัพย์-ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ให้ชดใช้เงินคืนวัด 28 ล้านบาท ส่วน “สีกาเก็น” นายหน้าเว็บพนัน และจำเลยอีก 2 คน โดนคนละ 8 ปี ยกฟ้อง “เตย” คนดูแลกิจการเช่าพื้นที่ในวัด
วันนี้ (21 เม.ย. 2569) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง อดีตพระธรรมวชิรานุวัตร หรือนายแย้ม อินทร์กรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมพวกรวม 5 คน ในความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง พิพากษาจำคุกอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเป็นเวลา 50 ปี และให้ชดใช้เงินคืนแก่วัดจำนวน 28 ล้านบาท
ส่วนจำเลยรายอื่น ได้แก่ น.ส.อรัญญาวรรณ หรือ “สีกาเก็น” นายหน้าเว็บพนันออนไลน์ อดีตพระมหาเอกพจน์ และ พ.จ.อ.ฉัตรชัย ผู้รับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาส ศาลพิพากษาจำคุกคนละ 8 ปี ขณะที่ น.ส.พชรพร หรือ “เตย” ผู้ใกล้ชิดอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งทำหน้าที่ดูแลกิจการเช่าพื้นที่ภายในวัด ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง
สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2568 หลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการเงินของวัดไร่ขิง เนื่องจากพบความผิดปกติในการบริหารเงินบริจาค และมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
ต่อมาตำรวจสอบสวนกลางได้แฝงตัวเข้าไปเป็นพระลูกวัดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการและการบริหารจัดการเงินของวัด ก่อนพบหลักฐานว่าพระธรรมวชิรานุวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้นำเงินของวัดและเงินมูลนิธิไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ ระหว่างปี 2564-2567 รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการโอนเงินเข้าบัญชีของ น.ส.อรัญญาวรรณมากกว่า 63 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีพระมหาเอกพจน์กว่า 113 ล้านบาท และโอนเข้าบัญชีนายฉัตรชัยอีกกว่า 63 ล้านบาท โดยเงินทั้งหมดมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีของเว็บไซต์พนันออนไลน์