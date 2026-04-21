เตือนคุณแม่! สิงคโปร์สั่งแบน "หมอนช่วยป้อนนม" หลังพบเสี่ยงทารกสำลัก-ขาดอากาศหายใจ อันตรายถึงชีวิต

เพจ “นิตยสารฉลาดซื้อ” แชร์คำเตือนจากสิงคโปร์ สั่งระงับใช้ “หมอนช่วยป้อนนมขวด” ที่ขายว่อนแอปฯ ออนไลน์ ชี้อันตรายถึงชีวิต เสี่ยงทารกสำลักนม-ขาดอากาศหายใจ เผยร่างกายเด็กยังไม่พร้อมตอบสนอง ล่าสุดแพลตฟอร์มดังสั่งถอดสินค้าออกจากหน้าร้านแล้ว
วันนี้ (21 เม.ย.) เพจ "นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ได้ออกมาโพสต์เตือนจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยผู้บริโภคของสิงคโปร์ ให้คุณแม่ระวังอันตรายจากการใช้ “หมอนสำหรับป้อนนมจากขวด” ที่มีจำหน่ายในร้านออนไลน์
สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วขอให้ระงับการใช้ไว้ก่อน เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ทารกสำลักนมหรือหายใจไม่ออกได้
อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ควรนำมาใช้ เนื่องจากเด็กทารกไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ำนมจากขวดได้ บวกกับร่างกายยังไม่สามารถตอบสนองอย่างอัตโนมัติเมื่อเกิดการสำลัก และที่สำคัญเด็กไม่สามารถบอกได้เมื่อเกิดความผิดปกติ ยังไม่นับว่าการพลิกตัวของทารกยังอาจทำให้ถูกหมอนกดทับหน้าจนหายใจไม่ออก
แพลตฟอร์มที่มีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชื่อดังได้นำสินค้าดังกล่าวออกจากหน้าร้านแล้ว หลังได้รับการแจ้งจากสำนักงานความปลอดภัยสินค้า หรือ Consumer Product Safety Office