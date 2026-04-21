ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ขานรับกระแสความแรง “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” ปล่อยโปสเตอร์ล่าสุด

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เดินหน้าปลุกทุกประสาทสัมผัส ปล่อยโปสเตอร์เวอร์ชันใหม่ Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี ภาพยนตร์สยองขวัญคอเมดีเรื่องล่าสุดจาก Joko Anwar ขานรับกระแสความแรงในโลกออนไลน์ พร้อมให้แฟนหนังได้วอร์มอัพกันก่อนอย่างเต็มพิกัด เพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศความสยองที่สดใหม่ทุกมิติ วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
ภาพยนตร์ Ghost in the Cel ความหลอนไปไกลระดับโลกได้เปิดตัว World Premiere ที่เทศกาล Berlin International Film Festival หนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายในอินโดนีเซียสามารถกวาดผู้ชมไปได้กว่า 154,279 คน นับเป็นการเปิดตัวที่น่าจับตามอง ทั้งเผยให้เห็นถึงความสนใจของผู้ชมซึ่งต่างพร้อมใจเข้ามาพิสูจน์ความสยองของภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉาย เช่นเดียวกับในเมืองไทย Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี ได้รับความสนใจจากแฟนหนังสยองและผู้ชมที่ติดตามผลงานของ Joko Anwar อย่างต่อเนื่อง จากโปสเตอร์แรกด้วยคอนเซ็ปต์เรื่องราวในเรือนจำเต็มไปด้วยความลึกลับ ท่ามกลางบรรยากาศชวนระทึก
สำหรับโปสเตอร์เวอร์ชันใหม่นี้เผยให้เห็นบรรยากาศของเรือนจำที่อัดแน่นไปด้วยความโกลาหล ความเดือด และแรงกดดันจากบางสิ่งที่พร้อมไล่ล่าทุกคน เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ “คุก” แต่คือที่คัดคนเลวออกจากโลก เมื่อคุกแห่งนี้ไม่ได้มีแค่นักโทษ แต่มี “ผี” ที่เลือกฆ่าคนทีละคน
อดใจรออีกนิด แล้วไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี ไม่ใช่แค่หนังผี แต่นี่คือลายเซ็นความหลอน ที่คนดูทั้งเอเชียยอมรับผลงาน Joko Anwar เจ้าพ่อหนังผีแถวหน้าของเอเชียจาก Satan’s Slaves และ Impetigore ที่ครั้งนี้กลับมาพร้อมบรรยากาศความสยองมิติใหม่ในโลกของเรือนจำ 7 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
