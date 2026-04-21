อย.สหรัฐฯ ต่ออายุใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน 5 รายการ พร้อมยังให้สื่อสารข้อความการลดการสัมผัสสารอันตราย

เว็บไซต์องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (อย.สหรัฐฯ หรือ US FDA) เผยแพร่ข่าวระบุว่า อย.สหรัฐฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดและพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทปรับลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) ให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Products - HTP) ของผู้ผลิตรายหนึ่ง จำนวน 5 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการนี้สามารถวางจำหน่ายพร้อมระบุข้อความว่าผู้ใช้สามารถลดการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายได้
ในเว็บไซต์ของ อย.สหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่า “จากข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลิตภัณฑ์ HTP ให้ความร้อนแก่ใบยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้ ซึ่งช่วยลดการผลิตสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายลงได้อย่างมาก และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากบุหรี่ทั่วไปมาใช้ HTP อย่างสมบูรณ์ จะช่วยลดการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายได้”
จากการตรวจสอบของ อย.สหรัฐฯ พบว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเมื่อครั้งมีการยื่นขอใบอนุญาต MRTP ในครั้งแรก นอกจากนี้ ข้อมูลใหม่ๆ เหล่านั้นยังสนับสนุนข้อสรุปเดิมว่า “มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ HTP ช่วยลดการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรโดยรวม”
ในประกาศต่ออายุ MRTP สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการนี้ อย.สหรัฐฯ ยังได้ย้ำอีกครั้งว่า “จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการศึกษาทางระบาดวิทยาระยะยาว มีเหตุผลเพียงพอให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้แต่ละรายมีแนวโน้มที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนและวัดผลได้”
ทั้งนี้ การอนุญาตให้สื่อสารข้อความ “ลดการได้รับสารอันตรายได้” ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้บริษัททำการตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยกล่าวอ้างข้อความอื่นที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ว่า อย.สหรัฐฯ รับรองหรืออนุมัติผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาจาก อย.สหรัฐฯ ว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสูบใดที่ปลอดภัย และผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ไม่ควรเริ่มใช้
การต่ออายุการอนุญาตในครั้งนี้ อย.สหรัฐฯ ยังได้กำหนดให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ดำเนินการเฝ้าระวังและศึกษาหลังการขาย ซึ่งรวมถึงการประเมินพฤติกรรมและความเข้าใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทลดความเสี่ยงนี้ด้วย
ที่มา: FDA Renews Authorization for Five IQOS Products to be Marketed with Exposure Modification Claims | FDA
(https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/fda-renews-authorization-five-iqos-products-be-marketed-exposure-modification-claims)