"พงศ์พรหม" ท้าทัวร์ลง! หนุนขึ้น VAT 10% จี้ดัดนิสัยพวก "วัฒนธรรมขอทาน" ชอบของฟรีแต่ไม่ช่วยจ่าย

ทัวร์ลงก็ไม่หวั่น! ‘พงศ์พรหม’ อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า ประกาศจุดยืนหนุนขึ้น VAT 10% ชี้ชัดประเทศไทยเก็บภาษีต่ำติดอันดับโลก พร้อมฟาดแรงกลุ่มเลี่ยงภาษีแต่รอแบมือขอสวัสดิการว่าเข้าข่าย ‘วัฒนธรรมขอทาน’ ซัดพวกขับกระบะแต่งซิ่งแต่ไม่เคยจ่ายภาษีรายได้ คือตัวการทำชาติถอยหลัง
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายพงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องการขึ้น VAT เป็น 10%
ผู้เขียนแสดงความ "เห็นด้วย" กับนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็น 10% นายพงศ์พรหมเสนอให้คงอัตราภาษีอาหารพื้นฐานไว้เท่าเดิม แต่ให้เพิ่ม VAT สินค้าทำลายสุขภาพ (เหล้า, เบียร์, บุหรี่, อาหารรสจัด) ให้สูงถึง 12% แทน เพื่อลดข้อครหาเรื่องการขูดรีดคนจนและเป็นการดัดนิสัยการเอาแต่ใจของคนในสังคม ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เช้านี้เปิดโพสต์ให้ทัวร์ลงดีกว่าครับ 5555
มีข่าวจะเพิ่ม VAT เป็น 10%
คนด่าทั้งเมือง
ผมนี่แหละที่ยกมือ “เห็นด้วย”
ผมเคยโพสต์มาเป็นสิบๆ รอบ ประเทศไทยนี่แม่ง VAT จะต่ำที่สุดในโลกแล้ว
ยุโรป เขาเก็บที่ 23% บวก
คราวนี้จะมีคนอ้างต่อว่า อ้าว เขารวยไง
มา มาดูประเทศที่จนกว่าไทยบ้าง
Algeria เก็บที่ 19%, Philippines 12%, Andora 21%, Indonesia 11%, Lebanon 11%, Argentina 27%, Bolivia 13%, Peru 18%, Armenia 20%, Botswana 14%, Uganda 18%
เอาเท่านี้ก่อน สำหรับประเทศที่จนกว่าไทย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยคือ
สบายจนชิน ชอบแบมือจนชิน เอาตรงๆ คือวัฒนธรรมขอทานนั่นแหละ
นักการเมือง ข้าราชการโกงคือครึ่งหนึ่ง
ส่วนประชาชนชอบเลี่ยงภาษี แม่งก็เจตนาโกงชาติอีกครึ่งหนึ่ง
อย่าลืมเรื่องนี้
เราจึงพบว่า
ราวๆ 50% ของ GDP ประเทศไทยแม่งไม่จ่ายภาษี
เราจึงเจอว่า
แม่ค้าขายอาหาร ขายข้าวโพดเข็น ขายไก่ต้ม ข้างทาง ออกรถกระบะป้ายแดง โหลดเตี้ย เปลี่ยนล้อ เพลงดังกันเป็นปกติ
แต่ร่วมใช้ถนนบนภาษีเดียวกันกับคนที่จ่ายทั้งภาษีรายได้ ภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ VAT แบบครบๆ
มาดูยอดขายที่โดน VAT ต่อ
หนึ่งในสิ่งที่จะโดนผลกระทบสูงมากคือเหล้า เบียร์ โซดา
เพราะเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงมาก และหนี VAT ไม่ได้
สิ่งนี้ก็จะพบว่า
ภาครัฐแม่งชั่ว มาขึ้น VAT ขูดรีดคนจน
แต่แม่งไม่ถามตัวเองกลับ
คนจนประเทศไหนที่แม่งซื้อเหล้า-เบียร์-บุหรี่ ต่อประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียได้วะ (5555)
เน้นอีกรอบ
สินค้าที่ยอดสูงมากตามสะดวกซื้อ และโชวห่วยคือเบียร์ และเหล้าครับ
ปัญหามันจึงไม่ใช่ VAT 10% หรือไม่
แต่ปัญหาคือสันดานการชอบของฟรี แต่ไม่ชอบจ่ายเพื่อรับผิดชอบอะไรต่อสังคม
กูอยากได้
ถนนแบบ Autobahn
การศึกษา Finland
รักษาพยาบาล 30 บาท ครอบคลุมที่กูกินเหล้าจนตับพังเอง
สวนฟรีทั่วเมือง
แจกเงินรายปี
คนมีความรับผิดชอบ ก็จะเห็นว่าอีแค่ 3% ที่เพิ่มมามันน้อยมาก แค่ลดเบียร์อาทิตย์ละ 1-2 กระป๋อง เงินในกระเป๋าก็เท่าเดิมแล้ว
ส่วนพวกวัฒนธรรมขอทานก็จะบอกว่า การขึ้น VAT 10% แม่งขูดรีดประชาชน ทำให้กูต้องลดการกินเบียร์อาทิตย์ละตั้ง 2 กระป๋อง
แต่ก็ขอเสริมต่อ
ผมกลับมองว่า
อาหารพื้นฐานไม่ต้องเพิ่ม VAT
แต่เพิ่ม VAT ที่บุหรี่ เหล้า เบียร์ อาหารน้ำตาล-เกลือสูง ให้โดดไป 12% แม่มเลย
แบบนี้จะเอาอะไรมาด่านโยบายเพิ่ม VAT ก็ไม่ได้
ตัดความเอาแต่ใจของวัฒนธรรมขอทานในบ้านเราไปซะ"