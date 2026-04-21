xs
xsm
sm
md
lg

"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล” จับมือภาคีเครือข่ายกว่า 20 ประเทศเปิดฉากกิจกรรมรณรงค์ระดับโลก บุกย่านเศรษฐกิจกลางกรุงเทพฯ และวอชิงตัน ดี.ซี. จี้ธนาคารโลก (World Bank) และ IFC ยุติการอัดฉีดงบประมาณหนุนฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ชี้เป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 14.5% พร้อมส่งสัญญาณแรงก่อนไทยเปิดบ้านเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF-World Bank ตุลาคมปีนี้

ก่อนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี 2569 (2026 IMF-World Bank Group Annual Meetings) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น 

ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับนานาชาติ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ระดับโลกเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ระหว่างการประชุม Spring Meetings 2026 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: WBG) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเรียกร้องให้ยุติการสนับสนุนฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความไม่มั่นคงทางอาหาร และหันไปสนับสนุนระบบอาหารที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น

ในประเทศไทย ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น ย่านสยาม เยาวราช และสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อสื่อสารถึงผลกระทบของระบบฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และอนาคตของระบบอาหาร

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับนานาชาติในการผลักดันให้กลุ่มธนาคารโลกและบรรษัทเงินทุน ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ทบทวนบทบาทของตนในการสนับสนุนระบบการผลิตอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และสวัสดิภาพสัตว์

ท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 14.5% ของโลก (Food and Agriculture Organization: FAO) และเป็นปัจจัยสำคัญของการตัดไม้ทำลายป่า การใช้น้ำอย่างเข้มข้น และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยภาคประชาสังคมจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนทิศทางการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การประชุมประจำปี 2026 ของ IMF และ World Bank Group ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเดือนตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” ถือเป็นเวทีสำคัญในการหารือประเด็นเศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืนระดับโลก ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมเห็นว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในการตั้งคำถามต่อทิศทางการลงทุนระหว่างประเทศ ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการลดความยากจน การรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนโดยตรงในประเด็นนี้ แต่ในฐานะประเทศเจ้าภาพของการประชุมระดับโลก และหนึ่งในประเทศสมาชิกของ World Bank Group ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันการสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของระบบอาหาร และความรับผิดชอบของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ประเด็นที่ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้ธนาคารโลกทบทวน
ภาคประชาสังคมระบุว่า การสนับสนุนฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา และก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ ได้แก่
● สิ่งแวดล้อม: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเข้มข้น และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเร่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
● สุขภาพของประชาชน: ความเสี่ยงจากการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงมลพิษจากของเสียที่ส่งผลต่อชุมชนโดยรอบ
● ระบบอาหาร: การพึ่งพาการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากเกินไป ขณะที่ระบบอาหารทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นธรรมยังได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ
● เศรษฐกิจและชุมชน: ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่น จากการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

คุณศนีกานต์ รศมนตรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์กรซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย กล่าวว่า
“ธนาคารโลกอาจยังไม่สามารถแสดงบทบาทการผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเต็มศักยภาพ หากยังคงสนับสนุนระบบฟาร์มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้คน และสวัสดิภาพสัตว์ การประชุมประจำปีครั้งต่อไปที่กรุงเทพฯ ควรเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนว่าการลงทุนเพื่อการพัฒนาควรนำไปสู่ระบบอาหารแบบใดในอนาคต”
ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล และเครือข่ายพันธมิตร เรียกร้องให้ธนาคารโลก:
1. ยุติการสนับสนุนฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
2. ปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
3. เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

การประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank Group ที่จะมีขึ้นในกรุงเทพฯ จึงไม่ใช่เพียงเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางของระบบอาหารโลก และบทบาทของสถาบันการเงินในการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น










"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย
"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย
"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย
"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย
"ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล" ผนึกเครือข่าย 20 ประเทศบุกวอชิงตัน จี้ธนาคารโลกหยุดหนุนฟาร์มอุตสาหกรรม ก่อนประชุมใหญ่ที่ไทย
+1