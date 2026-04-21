เปิดประตูสู่โลกผจญภัย! “Little Venture 2026” ชวนเด็ก 3–7 ปี วิ่ง-เล่น-เรียนรู้ สมัครได้แล้ววันนี้

เตรียมพาเจ้าตัวเล็กออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ กับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ สำหรับครอบครัวใน “งาน Little Venture 2026 SKY Explorer” ที่ชวนเด็ก ๆ อายุ 3–7 ปี มาร่วม “วิ่ง-เล่น-เรียนรู้” ไปพร้อมกัน บนเส้นทางผจญภัยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยความสนุกและจินตนาการไม่รู้จบ วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม
Little Venture 2026 ภายใต้ธีม “SKY Explorer” เด็ก ๆ จะได้ออกผจญภัย ในเมืองท้องฟ้า ผ่าน 12 ฐานกิจกรรมสุดท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการปีนป่าย ทรงตัว มุด คลาน และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เสริมสร้างทั้งความแข็งแรง ความมั่นใจ และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ความแตกต่างที่พิเศษของ Little Venture คือการเปิดโอกาสให้ “ครอบครัว” ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่วงเวลา เด็ก ๆ จะได้วิ่งเคียงข้างผู้ปกครอง เรียนรู้การเผชิญความท้าทายไปด้วยกัน สร้างความผูกพันและความทรงจำดี ๆ ที่หาไม่ได้จากกิจกรรมทั่วไป
นอกจากเส้นทางผจญภัยแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมเสริมความสนุก จากผู้สนับสนุน ที่จะช่วยเติมเต็มวันแห่งการเรียนรู้ให้ครบทั้งความมันส์และรอยยิ้มอีกด้วย
กำหนดการจัดงาน :
📅 วันที่ 16–17 พฤษภาคม 2569 (เลือกเข้าร่วมได้ 1 วัน)
📍 สถานที่: สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม
ค่าสมัคร
●เด็ก (อายุ 3–7 ปี): 1,200 บาท / คน
●ผู้ปกครอง (ผู้ติดตาม): 500 บาท / คน
สำหรับผู้ที่กำลังมองหากิจกรรมที่ทั้งสนุก ได้ออกกำลังกาย และช่วยเสริม พัฒนาการให้ลูกในบรรยากาศกลางแจ้ง Little Venture 2026 คืออีกหนึ่งอีเวนต์ ที่ไม่ควรพลาด
👉 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ : https://run.checkrace.com/event/littleventure