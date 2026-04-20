"ซูเลียน” สวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก เดินหน้าขยายธุรกิจไม่สะดุด เปิด “นครพิงค์ เอเจนซี่ (CMG)” ปักหมุดภาคเหนือ ตอกย้ำความแข็งแกร่งเครือข่ายไทย

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาค บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจเครือข่ายที่สามารถเติบโตได้แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ล่าสุด เปิดตัว “ซูเลียนนครพิงค์ เอเจนซี่ (CMG)” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่ของภาคเหนือ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังของนักธุรกิจซูเลียน และเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแบรนด์และระบบธุรกิจของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ภายในงานมีกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งการแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจตัวจริง การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่สร้างสีสันและความประทับใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น “พลังบวก” และ “การเติบโตไปด้วยกัน”
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสสำหรับผู้ที่มองเห็นและกล้าลงมือทำ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจเครือข่ายที่มีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับผู้คนได้จริง แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว การเปิด ‘ซูเลียนนครพิงค์ เอเจนซี่ (CMG)’ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาค และสร้างนักธุรกิจคุณภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
“ซูเลียนนครพิงค์ เอเจนซี่ (CMG)” ดำเนินงานภายใต้การบริหารของ Pro RCM ธนกร แสงฟ้า และ CDM ศิริพร ธิดา สองผู้นำที่มีประสบการณ์และความเข้าใจตลาดในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายด้วยกลยุทธ์เชิงรุก มุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว
การเปิด “ซูเลียนนครพิงค์ เอเจนซี่ (CMG)” ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการขยายพื้นที่ทางธุรกิจ แต่ยังสะท้อนภาพรวมของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวได้รวดเร็ว และพร้อมเติบโตในทุกสถานการณ์ ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่าย ที่สามารถสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง