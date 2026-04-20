โฆษก ทร.รับธงชาติพื้นที่ตัว U หายจริง อยู่ระหว่างตรวจสอบ หากพบรุกล้ำอธิปไตยพร้อมตอบโต้ ด้านเขมรยันไม่เกี่ยว

โฆษก ทร.ยอมรับธงชาติไทยหายจากพื้นที่ตัว U จริง เมื่อ 18 เม.ย. เชิญธงผืนใหม่ขึ้นแทนทันที พร้อมเร่งตรวจสอบ หากพบรุกล้ำอธิปไตยพร้อมยกระดับตอบโต้ทันที ย้ำ กปช.จต.ยังคงควบคุมพื้นที่ไม่มีกำลังทหารฝ่ายตรงข้ามขณะขณะฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง
วันที่ 20 เมษายน 2569 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีข่าวธงชาติไทยสูญหายจากเสาธงในพื้นที่รูปตัวยู (U) เป็นเรื่องจริง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่ชายแดนระหว่างสองประเทศมีลำธารธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน โดยหน่วยในพื้นที่ได้เชิญธงผืนใหม่ขึ้นทดแทนทันที หลังพบเหตุ รวมทั้งได้เพิ่มการลาดตระเวนตามถนนเลียบแนวชายแดนและติดตั้งลวดหนามหีบเพลงในจุดเสี่ยงเพิ่มเติม
ขณะที่นายทหารระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทาง ฉก.นย.จันทบุรี ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาหลักฐานผู้กระทำการดังกล่าว โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าหากตรวจพบการรุกล้ำอธิปไตยของกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม จะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด