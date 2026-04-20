เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างเป็น HomePro ทักแชทคืนเงินค่าเครื่องซักผ้า หลอกขอรหัส PIN ธนาคาร

ระวังให้ดี! มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ อ้างเป็น HomePro รีฟันด์ค่าเครื่องซักผ้า ใช้ข้อมูลจริงสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนหลอกเหยื่อแอดไลน์และล่อขอรหัส PIN ธนาคาร หวังดูดเงินเกลี้ยงบัญชี ย้ำชัด หน่วยงานจริงไม่มีวันขอรหัสลับเด็ดขาด
วันนี้ (20 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นเตือนภัยที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจ เมื่อเพจดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์ประสบการณ์จากลูกเพจที่เกือบตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นแผนกบัญชีของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง HomePro โดยใช้ข้อมูลการซื้อสินค้าจริงมาสร้างความน่าเชื่อถือ
รูปแบบพฤติการณ์ของคนร้าย
1.ใช้ข้อมูลจริงจู่โจม: มิจฉาชีพโทรมาหาเหยื่อพร้อมแจ้งรายละเอียด "เครื่องซักผ้า" (ระบุรุ่น ยี่ห้อ และขนาดได้ถูกต้อง) ที่เคยซื้อไปเมื่อ 1 ปีก่อน โดยอ้างว่าสินค้ามีปัญหาและถูกร้องเรียนไปยัง สคบ.
2.ข้อเสนอสุดพิเศษ: ยื่นข้อเสนอให้เหยื่อเลือก 2 ทาง คือ "คืนสินค้ารับเงินเต็มจำนวน" หรือ "ใช้ต่อแต่คืนเงินให้ครึ่งหนึ่ง"
3.ลากเข้า LINE: ให้แอดไอดีไลน์ที่ตั้งชื่อเลียนแบบ (เช่น homepro8890) โดยอ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชี
4.ขั้นสุดท้ายคือการ "ดูดเงิน": หลังจากได้ชื่อและเลขบัญชีไปแล้ว มิจฉาชีพจะพยายามขอ "รหัสธนาคาร" (PIN) หรือรหัสผ่านแอปฯ โดยอ้างว่าต้องใช้ประกอบการโอนเงินคืน
ประโยคเด็ดจากแชท "ส่งออกมาเลยค่ะ รหัสธนาคารของคุณ ดูดแน่นอนค่ะ ดูดหมดบัญชีเลย" (ซึ่งเป็นการพิมพ์ที่ดูไม่เป็นมืออาชีพและส่อเจตนาทุจริตอย่างชัดเจน)
โดยมีจุดสังเกตและวิธีป้องกัน หน่วยงานจริงไม่มีขอรหัส PIN ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือห้างสรรพสินค้า จะไม่มีการขอรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับเข้าแอปฯ ธนาคารจากลูกค้าโดยเด็ดขาด LINE Official ต้องมีดาว บัญชีทางการของ HomePro หรือบริษัทใหญ่ๆ มักจะมีเครื่องหมายยืนยัน (โล่สีเขียวหรือน้ำเงิน) หน้าชื่อ และไม่มีตัวเลขสุ่มต่อท้ายไอดี การโอนเงินคืน ปกติการคืนเงินจะใช้เพียง "เลขบัญชี" หรือ "หน้าสมุดบัญชี" เท่านั้น ไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆ
หากใครเจอกรณีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างในลักษณะนี้ อย่าเพิ่งหลงเชื่อและห้ามส่งรหัส PIN ให้เด็ดขาด ควรติดต่อสอบถามผ่าน Call Center ทางการของบริษัทโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ