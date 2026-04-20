ศูนย์พิษวิทยารามาฯ เผย "ยาเสียสาว GHB" ผสมปืนฉีดน้ำโอกาสสำเร็จน้อย ส่วนใหญ่มักโดนทางเครื่องดื่ม

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีออกโรงเตือนภัย "ยาเสียสาว" หรือ GHB ย้ำสารออกฤทธิ์เร็ว ทำสูญเสียความจำระยะสั้น ชี้ประเด็นโซเชียลผสมปืนฉีดน้ำทำได้ยากและสิ้นเปลือง เผยเคสส่วนใหญ่ถูกมอมผ่านเครื่องดื่มจนจำเหตุการณ์ไม่ได้
วันนี้ (20 เม.ย.) ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ให้ข้อมูลผ่านเพจ "Ramathibodi Poison Center" ระบุว่า GHB (Gamma-Hydroxybutyrate) เป็นสารกดระบบประสาทส่วนกลางที่รุนแรง มีลักษณะเด่นคือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และละลายน้ำได้ง่าย แม้จะมีรสเค็มเล็กน้อยแต่เมื่อผสมในน้ำหวานหรือแอลกอฮอล์จะสังเกตได้ยากมาก
อาการเมื่อได้รับสาร (ภายใน 15-30 นาที)
มีอาการมึนงง เมา ง่วงนอน
เกิดภาวะหลงลืมหรือความจำเสื่อมระยะสั้น (Transient Anterograde Amnesia)
หากได้รับปริมาณมากอาจหมดสติ และกดการหายใจจนเป็นอันตรายถึงชีวิต
ข้อควรระวัง หากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ฤทธิ์ยาจะรุนแรงขึ้นหลายเท่า เสี่ยงต่อภาวะโคม่าและหยุดหายใจ
โดยไขข้อสงสัยผสมปืนฉีดน้ำยิงใส่กัน อันตรายแค่ไหน จากกระแสข่าวการนำยาเสียสาวผสมน้ำใส่ปืนฉีดน้ำ ทางศูนย์ฯ ชี้แจงว่า "โอกาสสำเร็จน้อยมากและสิ้นเปลือง" เนื่องจากสารนี้ถูกควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 หาซื้อยาก ซึ่งเคสส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงมักเป็นการ "กินหรือดื่มเข้าไปโดยไม่รู้ตัว" แต่ที่เหยื่อจำไม่ได้ว่าดื่มตอนไหน เป็นเพราะฤทธิ์ของยาที่ทำให้ความจำเสื่อมชั่วคราว มักจะมาทราบความจริงภายหลังจากการเช็กกล้องวงจรปิด
ข้อแนะนำและการป้องกันตัว (คาถาป้องกันตัวเวลาเที่ยว) เพื่อความปลอดภัย ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเน้นย้ำหลักการ "ไม่ฝากดวงไว้กับคนแปลกหน้า" ดังนี้:
1.ไม่รับของกินจากคนไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ขนม หรืออาหาร
2.เครื่องดื่มต้องอยู่ในสายตาตลอด หากไปเข้าห้องน้ำ กลับมาควรเปลี่ยนแก้วใหม่ทันที
3.สังเกตความผิดปกติ หากดื่มเพียงนิดเดียวแต่รู้สึก "วูบ" หรือเมาผิดปกติ ให้รีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือพนักงาน
4.ไปเป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้ หลีกเลี่ยงการไปไหนมาไหนคนเดียวในที่อโคจร
หากสงสัยว่าได้รับสารพิษ ต้องทำอย่างไร?
เนื่องจาก GHB สลายตัวในเลือดเร็วมาก (มีค่าครึ่งชีวิตเพียง 30-60 นาที) หากสงสัยว่าถูกวางยาต้องรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อตรวจปัสสาวะ ซึ่งจะยังพอตรวจพบสารได้ภายใน 6-12 ชั่วโมงหลังได้รับสาร พร้อมแจ้งแพทย์ชัดเจนว่าสงสัยเรื่องการได้รับสาร GHB เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ