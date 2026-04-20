สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รพ.ยโสธรสดุดีความเสียสละของ 'คุณกฤษฎาพงศ์' ชายหนุ่มวัย 26 ปี หลังประสบอุบัติเหตุจนอยู่ในภาวะสมองตาย ก่อนครอบครัวตัดสินใจทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย มอบอวัยวะอันล้ำค่าทั้งหัวใจ ตับ ไต และดวงตา ส่งต่อโอกาสช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ชีวิตที่กำลังรอความหวัง ท่ามกลางความอาลัยและยกย่องจากทีมแพทย์ 3 สถาบัน

วันนี้ (20 เม.ย.) เพจ "โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital" โพสต์ร่วมสดุดีคุณกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง ซึ่งประสบอุบัติเหตุจนมีเลือดคั่งในสมอง และภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตาย ครอบครัวจึงตัดสินใจทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะ โดยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 8 คน ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต 2 ข้าง กระจกตา 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง

โดยทางเพจรายงานว่า "กระทรวงสาธารณสุข โดยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้นายแพทย์ ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทย์ ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมมอบพวงหรีดแสดงความอาลัย พร้อมถ่ายทอดความขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวของคุณกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง ชายวัย 26 ปี ผู้มอบโอกาสครั้งใหม่ให้ผู้ป่วยถึง 8 ชีวิต จากการบริจาคอวัยวะอันล้ำค่า ได้แก่ หัวใจ ตับ-ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง การเสียสละครั้งนี้สามารถต่อชีวิต และคืนการมองเห็นให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายราย นับเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 9 และผู้บริจาคกระจกตารายที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2569 ของโรงพยาบาลยโสธร

ภารกิจครั้งนี้ดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ได้แก่ ทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจจากโรงพยาบาลศิริราช นำโดย นายแพทย์ ชวภัทร วีรธรรม พูลสวัสดิ์ และ นายแพทย์ รัชชานนท์ ศรีฟ้า ทีมแพทย์ผ่าตัดอวัยวะตับและไตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย แพทย์หญิง จรรย์ชลี นพรัตน์ และ แพทย์หญิง ณัชชา อารีย์สมบูรณ์ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลยโสธร ในการผ่าตัดและส่งต่ออวัยวะ เเละนายเเพทย์ ปรมินทร์​ เธียรประมุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลยโสธรขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง พร้อมสดุดีและเชิดชูเกียรติ คุณกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง และครอบครัว ผู้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความเสียสละ การให้ของท่านมิได้สิ้นสุดลงพร้อมลมหายใจ แต่ได้กลายเป็นความหวัง โอกาส และลมหายใจใหม่ของใครอีกหลายชีวิต นี่คือพลังของการให้…ที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิต และจะยังคงส่องสว่างในหัวใจของผู้คนตลอดไป"











สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย
สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย
สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย
สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย
สดุดีหนุ่มวัย 26 ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้ 8 ราย