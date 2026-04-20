ผู้พัฒนาสวนดรามา "ห้องปลอดฝุ่น 3,600" ฟาดกลับพวกแซะซื้อเสียวหมี่ดีกว่า แจงยิบระบบ IoT ขั้นเทพ

วิศวกรผู้พัฒนาต้นแบบ "ห้องปลอดฝุ่น" ฟาดกลับดรามาโซเชียล หลังโดนแซะงบ 3,600 บาท ไปซื้อเครื่องฟอกจีนดีกว่า แจงยิบระบบไม่ใช่แค่พัดลมโง่ๆ แต่เป็นนวัตกรรม Positive Pressure พร้อมระบบ IoT เชื่อมข้อมูลสุขภาพเด็กแบบ Real-time ลั่นรันเครื่องได้ 24 ชม.ไม่ไหม้ ท้าจ้างที่อื่นไม่มีทางได้ราคานี้ วอนอย่าด้อยค่านวัตกรรมฝีมือคนไทย
จากกรณี ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่เปิดตัวและเดินเครื่องติดตั้ง “ห้องปลอดฝุ่นครบวงจร” นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางในภาคเหนือสู้วิกฤต PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยต้นทุนเพียง 3,600 บาทต่อห้อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Chor Chonlawat" ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในมุมของผู้พัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” ทั้งนี้ ผู้โพสต์ยินดีให้วิจารณ์เรื่องการเมืองหรือนโยบายได้ตามสบาย แต่ในฐานะคนทำระบบ "ยอมไม่ได้" หากจะถูกด้อยค่าว่าระบบที่คิดค้นมาหลายปีมีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องฟอกอากาศราคาถูกในแอปฯ ช้อปปิ้ง เพราะฟังก์ชันการใช้งานและการตอบโจทย์ระดับโครงสร้างนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ปกติกูไม่โพสต์ดรามาไรแบบนี้นะ แต่อันนี้ขอหน่อยละกัน เพราะเกี่ยวกับกุโดยตรง เพราะที่หลายเมนต์แซะว่า "เครื่องแค่นี้ พี่ไปซื้อเสียวหมี่ก็ได้" เนี่ย.. "ตรู" นี่แหละเป็นคนทำโปรเจกต์ต้นแบบและเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาโครงการนี้!! ก่อนอื่น มึงตัดเรื่องการเมือง หรือนโยบายอะไรไปก่อนเลยนะ โพสต์นี้กูมาแสดงความเห็นในมุม engineer และ programmer.. ว่าตัวที่กูทําเนี่ย มึงอย่าเอาไปเทียบกับเสียวหมี่ไอสัส และราคานี้ มึงไม่สามารถหาซื้อได้แน่นอนถ้าไม่ทำเอง!!
มา กูจะอธิบายให้ฟัง..
ขอเท้าความก่อน.. อย่างที่หลายคนอาจจะรู้แล้ว กูทํายิมกูเป็นยิมปลอดฝุ่นมาตั้งนานแล้ว และไอ่การเอาพัดลมห้องครัวมาต่อไส้กรองแล้วทำ positive ด้วยเนี่ย กูทำไว้จะ 4 ปีละ แล้วระบบยิมกูไม่ได้แค่ใส่เครื่องฟอกโง่ๆ แล้วจบด้วย คือกูทำ sensor IOT ที่ปรับระบบข้างในอัตโนมัติทั้งหมด จะเปิด ปิด เครื่องฟอก, positive pressure, ความชื้น, อุณหภูมิ ซึ่งทุกอย่างเปิดปิดเองอัตโนมัติเพื่อให้ค่ามันนิ่งและการประหยัดไฟของกู
ทีนี้เมื่อปีที่แล้ว พ่อกู (เออ พ่อจริงๆ 55) ซึ่งอยู่คณะสาธารณสุข มช. สนใจอยากจะเอาระบบนี้ไปทําให้ห้องของเด็กเล็กตามศูนย์ต่างๆ ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ซึ่งกูก็เอาระบบที่ใช้พัดลมกับไส้กรองสั่งได้ใน shopee เนี่ยแหละมาพัฒนาต่อ ** ซึ่งส่วนที่เราทำเพิ่มกันขึ้นมา ** คือตัวอ่านค่าฝุ่นและระบบฟอกอากาศทั้งหมดจะต้อง "ส่งค่ากลับมาที่คณะฯ ได้" เพราะเราต้องการจะเอาข้อมูลพวกนี้มาเชื่อมโยงกับอาการเจ็บป่วยของเด็ก!!
อะมึงฟังดีๆ..
ระบบที่ติดตั้งไปทั้งหมดจะส่งข้อมูลกลับเข้ามาที่ส่วนกลาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลได้ real time
และมึงรู้ไหมว่าพวกเราเจอว่าอะไร?..
เราเจอว่าถึงแม้เราจะเอาเครื่องฟอกและตัววัดไปติดให้ตามโรงเรียนชุมชนต่างๆ แต่บางทีคุณครูเขาก็ลืมเปิดเว้ย!!
ซึ่งพอมีระบบนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปทันทีว่าทําไมค่าฝุ่นสูงจังคะ รบกวนเปิดด้วย
ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ ตัววัด pm 2.5 + วงจร IOT + ระบบ positive pressure + dashboard หลังบ้าน ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล กุเคาะออกมาให้ได้ ไม่ถึงเครื่องละสี่พัน!!
คําถามสําคัญ.. อันนี้เอางบมาละลายหรือเปล่า?
กู.. ซึ่งเป็นคนคิดระบบทั้งหมด ติดตั้งไปน่าจะเกือบห้าสิบที่ คิดค่าออกแบบและทำทั้งหมด 50,000 บาท ที่เหลือเป็นค่าอุปกรณ์ตามจริงทั้งหมด กูท้าเลย มึงไปจ้างไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอน อันนี้ราคาเครือญาติ.. งานพ่ออะเมิงง แทบจะทำฟรีอยู่ละ 😆
ซึ่งกูย้ำอีกทีว่าทั้งหมดที่พูดมานี้ทํากันไปเป็นปีๆ แล้ว
Fast forward มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ทางอาจารย์เชนได้ขึ้นมาที่เชียงใหม่ (คือกูก็ไม่รู้จักเขาหรอกนะ) รู้แค่ว่าพ่อกูได้ถามรายละเอียดเรื่องระบบที่เคยออกแบบไปทั้งหมด แล้วแกแจ้งว่าทางภาครัฐสนใจจะเอาไปติดเพิ่มนําร่องในศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระยะยาว 3 ปี
ซึ่งกูก็ โอเคได้ดิ เดี๋ยวเป็นที่ปรึกษาให้
มาวันนี้ เปิดมือถือมา โอ้โห ไอสัส เล่นกันถึงนายอาร์ม ยังโดนลากมาดรามา 😆😆
ซึ่งเรื่องงบ เรื่องการเมือง เรื่องลําดับความสําคัญอะไรต่างๆ มันความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคน มึงด่าได้เต็มที่ กูไม่ติด
แต่อิพวกคนที่มาบอกว่า ตัวอุปกรณ์ 3,600 บาท พี่ไปซื้อเสียวหมี่มาก็ได้ ไอสาสสส มึงจะมาดูถูกระบบกูขนาดนี้ไม่ด้ายยยย 🤣🤣
✅️ ข้อแรก มึงซื้อพัดลม + เสียวหมี่ มึงสามารถเปิดทั้งวันได้ไหม ไอสัส ไหม้ครับ!! ถ้าไม่มีวงจรเซ็นเซอร์ที่ควบคุมการเปิดปิดให้มันได้พัก
✅️ ข้อสอง ถ้าทุกคนแยกซื้อกันติด คําถามคือส่วนกลางจะรู้ได้ยังไงว่ามึงเปิดจริงหรือเปล่า อันนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาที่เดียวกัน มี dashboard เช็ก อย่างที่กูบอกขนาดโปรเจกต์ที่กูทำและรันไปแล้ว ยังเจอว่ามีหลายที่ ถ้าไม่ทักก็ลืมเปิด
✅️ ข้อสาม อันนี้กูแอบเศร้า.. ถ้ามึงคิดของที่ราคาเท่ากันได้ เอาแค่ฟีเจอร์มันโง่ๆ เท่า xiaomi กับพัดลมเลยนะ ทําไมมึงถึงอยากให้ภาครัฐซื้อจากจีน แต่ไม่สนับสนุนให้นักวิจัยในท้องที่ทำวะ??? แล้วงี้มึงจะบ่นว่าประเทศไทยไม่มีนวัตกรรม???
ไอสัส คือไม่ต้องแนะนำหรอก ว่าระบบแค่นี้ผมเข้า shopee ก็ทำได้ เป็นถึงนักวิจัยไม่รู้กันเหรอ
กูรู้ว้อยย รู้มานานหลายปีแล้วด้วย เน็ตกูก็มี คลิปนายอาร์มกับพัดลมบิ๊กเบิ้มกูก็ดูพร้อมมึงนั่นแหละ สาส 5555
แต่ใช้แค่นั้นมันไม่ตอบโจทย์ในสเกลใหญ่ไง.. มันมีหลายอย่างที่ต้องทำเพิ่ม เช่น เราต้องการข้อมูลมาดูต่อด้วย มันไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องฟอกใส่แล้วจบ
ถามว่าระบบที่ทำมันยากมั้ย ไม่ยาก สายเทคใครก็ทำได้ แต่มึงก็จะทำได้ราคาเท่าๆกูนี่แหละ!!
ดังนั้น.. สรุป
ดรามาการเมือง เชิญตามสบาย
ด่ากูหัวล้าน ก็ยังพอทน
ด่าระบบอากาศกู ว่าราคาเท่านี้ไปซื้อช้อปปี้ดีกว่า.. กรี๊ดดดด ช้านไม่ยอมมม"