สัตวแพทย์สุดยื้อ "น้องสงกรานต์" ค่างแว่นเคราะห์ร้ายเสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟฟ้าช็อตสาหัส

เพจสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายแจ้งข่าวเศร้า 'น้องสงกรานต์' ลูกค่างแว่นถิ่นใต้เหยื่อไฟช็อตสาหัสจากเขาตาม่องล่าย สิ้นใจอย่างสงบแล้วหลังทีมสัตวแพทย์พยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถกว่า 8 วัน ท่ามกลางความเสียใจของแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้มาตลอด
จากกรณี “น้องสงกรานต์” ลูกค่างแว่นถิ่นใต้ เพศเมีย อายุ 1 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟฟ้าชอร์ต เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รับแจ้งพบค่างบาดเจ็บในพื้นที่วนอุทยานเขาตาม่องล่าย โดยมีบาดแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้าและลำตัว ก่อนเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งสัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เม.ย. เพจ "สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย" โพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่า "RIP น้องสงกรานต์ (ค่างแว่นถิ่นใต้ไฟฟ้าช็อต) สู้มามากแล้ว หลับให้สบายนะลูก ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดนะคะ"