เปิดระเบียบใหม่วีซ่า F, M, J, K สหรัฐฯ สั่งตั้งค่า Public โซเชียลมีเดีย ตรวจเข้มคุณสมบัติผู้สมัคร

วันนี้ (20 เม.ย.) เพจ "U.S. Embassy Bangkok" ออกมาประกาศประเด็นสำคัญของระเบียบการขอวีซ่าสหรัฐฯ โดยได้ระบุว่าผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวบางประเภท (เช่น วีซ่านักเรียน F/M, วีซ่าทำงาน H, วีซ่าแลกเปลี่ยน J, วีซ่าคู่หมั้น K และอื่นๆ ตามที่กำหนด) ต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นแบบ สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตัวตนและคุณสมบัติในการเข้าเมืองตามกฎหมายสหรัฐฯ หากไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้การพิจารณาวีซ่า ล่าช้า ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดประเภทวีซ่าที่เข้าข่ายและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ustraveldocs.com