ดรามาเดือด!! พระไทยในต่างแดนโชว์รีวิวกล้วยฝรั่ง "ใหญ่-ยาว" ซ้ำพาดพิงถึง แพรรี่-เบียร์ คนตื่นธรรม

ดรามาวงการสงฆ์! "แพรรี่ ไพรวัลย์" โพสต์เดือดฉะพระธรรมทูต หลังปรากฏคลิปรีวิวเปรียบเทียบกล้วยไทย-กล้วยนอกในลักษณะเชิงอนาจาร พร้อมทิ้งท้ายพาดพิงถึง อ.จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ด้านแพรรี่ตั้งคำถามถึงศักยภาพคณะสงฆ์ไทยในการส่งตัวแทนเผยแผ่ศาสนา ชี้พฤติกรรมสุดทุเรศ ทำลายภาพลักษณ์ผ้าเหลือง
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. เฟซบุ๊ก "ไพรวัลย์ วรรณบุตร" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศ อัดคลิปรีวิวกล้วยฝรั่งที่มีลักษณะใหญ่และยาว อีกทั้งยาวนำกล้วยไทยที่มีขนาดเล็กกว่าเปรียบเทียบขนาดของกล้วยทั้ง 2 แบบ พร้อมกล่าวพาดพิงถึง อ.จตุรงค์ จงอาษา , อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และ แพรรี่ ไพรวัลย์
จากคลิปพระสงฆ์พูดว่า “วันนี้ได้กล้วยฝรั่งมา ก็เลยนึกถึงหาคนแรก คิดถึงใครรู้ไหม คิดถึงหาคุณแพรรี่ แพรรี่คงไม่กินกล้วยฝรั่งหรอก ใหญ่และยาวแบบนี้ แพรรี่คงไม่เคยกิน เดี๋ยวหลวงพี่กลับเมืองไทยจะเอาไปฝากนะ
พูดเปรียบเทียบว่า “แพรรี่กล้วยไทยกับกล้วยฝรั่งมันต่างกัน กล้วยฝรั่งกินครั้งเดียวอิ่มไป 3 มื้อ จุกไป 3 วัน แต่ถ้ากินกล้วยไทย วันหนึ่งต้องกินหลาย ๆ ครั้งถึงจะอิ่มใช่ไหม เพราะฉะนั้นแพรรี่คงจะไม่เคยกิน เดี๋ยวกลับไปจะเอาไปฝาก”
ต่อมา ท่านได้หยิบกล้วยที่เปลือกสีดำขึ้นมาบรรยายว่า “นี่เป็นกล้วยฝรั่งเหมือนกัน แต่เป็นกล้วยที่แก่ แพรรี่คงไม่ชอบกินหรอเพราะมันดำ มันนิ่ม แพรรี่ไม่ชอบแน่นอน แพรรี่ต้องกินกล้วยหนุ่ม ๆ สีชมพูแบบนี้ แพรรี่ชอบแน่นอน”
ก่อนจบคลิป พระสงฆ์รูปนี้หยิบขึ้นมา 3 ลูก โดยฝากแพรรี่ ไพรวัลย์ นำไปมอบให้กับ จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “แก๊งสามใบเถา”
ด้าน "แพรรี่ ไพรวัลย์" ได้โพสต์ตอบโต้ถึงพระสงฆ์รูปดังกล่าว ระบุว่า "กูจะบ้า คณะสงฆ์ไทยมีศักยภาพแค่ส่งคนหัวโล้นแบบนี้ไปเผยแผ่ศาสนาถึงต่างประเทศหรอคะ? เป็นกิจของหัวโล้นในต่างแดนอ่ะเนอะ ที่ต้องมารีวิวเรื่องกล้วยๆ ให้ฆราวาสฟัง ทุเรศฉิบ อายผ้าเหลืองบ้างเถอะ E เชียรเอ๊ยยย กล้วยบ้างพ่องง สีชมพู
ปล. มึงจะมาบูลลี่กล้วยไทยไม่ได้นะวิเชียร กูก็งงว่าพะเยาไม่มีกล้วยหอมขายรึไง มึงถึงไม่รู้ว่ากล้วยหอมไทยมันยาวและใหญ่มากนะ
เคยชินแต่การแดกกล้วยเล็กๆ สินะมึง "