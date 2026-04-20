กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดสัมมนา “Unlocking The New Route” ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขยายองค์ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการไทย เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนา “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำกลไกทางกฎหมายไปใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมเลอคาเซีย ขอนแก่น เดินหน้าผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้เข้าถึงผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง
จังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs การจัดงานในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมายและโอกาสทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคการเงิน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบังคับคดี และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ แนวทางการเข้าถึงสินเชื่อ การบริหารสภาพคล่อง และการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เวทีสัมมนาวิชาการ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และช่วงตอบข้อซักถามโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้จริง
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือการศึกษาดูงานกระบวนการขายทอดตลาด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการดำเนินงานจริงในภาคปฏิบัติ และเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันทางธุรกิจอย่างรอบด้าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญต่อการกระจายองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “Unlocking The New Route” ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
วันจัดงานสัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ : วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมเลอคาเซีย ขอนแก่น
การศึกษาดูงานกระบวนการขายทอดตลาด : วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ห้องประชุม : ห้องแคนแก่นคูน 1
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ทาง QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-5048-9 Call Center 1570 อีเมล
stro@dbd.go.th และเว็บไซต์ www.dbd.go.th
