แสนชัย โคตรมวยไทยสร้างประวัติศาสตร์ น็อคคู่ต่อสู้ศึกไทย ไฟท์ ชั่วพริบตา KNOCK OUT ร่วมอัดฉีด !

ค่ำคืนวัน อาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2569 ศึกไทยไฟท์ สัญจร ที่วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นไฟท์แรกของการชกของแสนชัย พี.เค. แสนชัย มวยไทยยิม ที่บ้านเกิด ก่อนขึ้นชก แสนชัยเปิดใจถึงความรู้สึกดีใจมากหลังจากออกจากบ้านไปเป็นนักมวยสร้างชื่อเสียงให้มวยไทยดังก้องโลก ก็เพิ่งได้กลับมาชกที่บ้านเกิด วันนี้คู่มวยของแสนชัยคือ อู๋ กวนห่าว

แสนชัยเปิดตัวบนเวที ด้วยเพลงแม่ฮ้างมหาสเน่ห์ของศิลปิน ลูกแพร ไหมไทย ด้วยความเป็นกันเอง เรียกเสียงกรี้ดจากแฟนคลับหลายพันคนที่มารอชมการชกในครั้งนี้ เครื่องดื่ม Knock Out และ Jimjam Boxing โดยบอสใหญ่ มาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท ส่ง เคนโด้ เกรียงไกรมาศ ลงพื้นที่ มอบเงินอัดฉีด 2 คู่ คู่ของเพชฌฆาตหลังกำแพง เผด็จศึก จากเรือนจำกลางเขาบิน ถ้าชนะคะแนนให้ 1 หมื่น น็อค 2 หมื่น โดยมี ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย เป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินและทีมงานร่วมส่งกำลังใจติดเวที คู่ของแสนชัย ถ้าชนะน็อคได้ รับ อัดฉีด 30,000 บาท

ผลปรากฎว่า เพชฌฆาตหลังกำแพง เผด็จศึกสามารถเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้ได้ รับเงินอัดฉีดจากเครื่องดื่ม Knock Out 1 หมื่นบาท เป็นกำลังใจให้กับนักชกหลังกำแพง ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่พร้อมกลับตัวกลับใจเดินรอยตามรุ่นพี่ เผด็จศึกเปิดใจว่า ‘’รู้สึกที่ดีที่ชนะในวันนี้และเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องให้ใช้กีฬาในการปรับเปลี่ยนชีวิต เชื่อว่ารุ่นน้องๆทำได้ ‘’ นี่แหละคือเป้าหมายของ เครื่องดื่ม Knock Out ที่เพร้อมสนับสนุนและให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดให้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตนเองและครอบครัว

ถัดมาคู่ของแสนชัย เรียกว่ายังไม่ได้กระพริบตากันเลย แสนชัยปล่อยท่าไม้ตายเตะเข้าที่ก้านคอของคู่ต่อสู้ ล้มพับกลางเวที ชนะน็อคในยกแรก เล่นเอาแฟนๆกรี้ดสนั่นถูกใจคนดู นี่แหละแสนชัย สุดยอดโคตรมวยไทยที่ขึ้นชกทุกครั้งไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวัง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน มาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท จาก เครื่องดื่ม Knock Out และ Jimjam Boxing มอบเงินอัดฉีด 30,000 บาทให้กับแสนชัย

เร็วๆนี้มีข่าวใหญ่แน่นอนในบทบาทใหม่ของ แสนชัย พ.เค. แสนชัย มวยไทยยิม ที่จะพามวยไทยไปสู่มวยโลก กับ เครื่องดื่ม Knock Out ห้ามพลาด








แสนชัย โคตรมวยไทยสร้างประวัติศาสตร์ น็อคคู่ต่อสู้ศึกไทย ไฟท์ ชั่วพริบตา KNOCK OUT ร่วมอัดฉีด !
