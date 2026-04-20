แสนชัย โคตรมวยไทยสร้างประวัติศาสตร์ น็อคคู่ต่อสู้ศึกไทย ไฟท์ ชั่วพริบตา KNOCK OUT ร่วมอัดฉีด !

ค่ำคืนวัน อาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2569 ศึกไทยไฟท์ สัญจร ที่วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นไฟท์แรกของการชกของแสนชัย พี.เค. แสนชัย มวยไทยยิม ที่บ้านเกิด ก่อนขึ้นชก แสนชัยเปิดใจถึงความรู้สึกดีใจมากหลังจากออกจากบ้านไปเป็นนักมวยสร้างชื่อเสียงให้มวยไทยดังก้องโลก ก็เพิ่งได้กลับมาชกที่บ้านเกิด วันนี้คู่มวยของแสนชัยคือ อู๋ กวนห่าว
แสนชัยเปิดตัวบนเวที ด้วยเพลงแม่ฮ้างมหาสเน่ห์ของศิลปิน ลูกแพร ไหมไทย ด้วยความเป็นกันเอง เรียกเสียงกรี้ดจากแฟนคลับหลายพันคนที่มารอชมการชกในครั้งนี้ เครื่องดื่ม Knock Out และ Jimjam Boxing โดยบอสใหญ่ มาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท ส่ง เคนโด้ เกรียงไกรมาศ ลงพื้นที่ มอบเงินอัดฉีด 2 คู่ คู่ของเพชฌฆาตหลังกำแพง เผด็จศึก จากเรือนจำกลางเขาบิน ถ้าชนะคะแนนให้ 1 หมื่น น็อค 2 หมื่น โดยมี ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย เป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินและทีมงานร่วมส่งกำลังใจติดเวที คู่ของแสนชัย ถ้าชนะน็อคได้ รับ อัดฉีด 30,000 บาท
ผลปรากฎว่า เพชฌฆาตหลังกำแพง เผด็จศึกสามารถเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้ได้ รับเงินอัดฉีดจากเครื่องดื่ม Knock Out 1 หมื่นบาท เป็นกำลังใจให้กับนักชกหลังกำแพง ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่พร้อมกลับตัวกลับใจเดินรอยตามรุ่นพี่ เผด็จศึกเปิดใจว่า ‘’รู้สึกที่ดีที่ชนะในวันนี้และเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องให้ใช้กีฬาในการปรับเปลี่ยนชีวิต เชื่อว่ารุ่นน้องๆทำได้ ‘’ นี่แหละคือเป้าหมายของ เครื่องดื่ม Knock Out ที่เพร้อมสนับสนุนและให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดให้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตนเองและครอบครัว
ถัดมาคู่ของแสนชัย เรียกว่ายังไม่ได้กระพริบตากันเลย แสนชัยปล่อยท่าไม้ตายเตะเข้าที่ก้านคอของคู่ต่อสู้ ล้มพับกลางเวที ชนะน็อคในยกแรก เล่นเอาแฟนๆกรี้ดสนั่นถูกใจคนดู นี่แหละแสนชัย สุดยอดโคตรมวยไทยที่ขึ้นชกทุกครั้งไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวัง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน มาดามพิม วิชาดา เดอ สมิท จาก เครื่องดื่ม Knock Out และ Jimjam Boxing มอบเงินอัดฉีด 30,000 บาทให้กับแสนชัย
เร็วๆนี้มีข่าวใหญ่แน่นอนในบทบาทใหม่ของ แสนชัย พ.เค. แสนชัย มวยไทยยิม ที่จะพามวยไทยไปสู่มวยโลก กับ เครื่องดื่ม Knock Out ห้ามพลาด