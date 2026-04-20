กรมหม่อนไหมเตรียมจัดใหญ่ มหกรรมหม่อนไหมดี 4 ภาค (Miracle of Thai Silk and Mulberry) หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ถือเป็นโครงการสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมยกระดับการรับรู้คุณค่าและเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะ ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน อันเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยภายในงานยังจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระมารดาแห่งไหมไทย” มีพระราชดำริและพระราชปณิธานในการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพหม่อนไหม ทรงเล็งเห็นคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของผ้าไหมไทย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เสริม และสามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการดังกล่าวนอกจากเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ร่วมเห็นคุณค่าและสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยอีกด้วย
สำหรับการจัดงานในปี 2569 นี้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่ (19-23 ก.พ. 69) ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี (26 ก.พ.-2 มี.ค. 69) ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี (27-31 มี.ค. 69) ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี (22-26 เม.ย. 69) และครั้งที่ 5 จ.ร้อยเอ็ด (22-28 พ.ค. 69)
อธิบดีกรมหม่อนไหมได้กล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่หลงใหลในผ้าไหมไทย ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งผืนผ้าและเปิดประสบการณ์ “ชม ชิม ชอป” ภายในงาน ซึ่งจะได้เรียนรู้นิทรรศการกว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหม ตั้งแต่การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน ไปจนถึงการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน การเข้าร่วมงานครั้งนี้นอกจากจะได้สนับสนุนสินค้าไทยแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหมและผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล ชลบุรี