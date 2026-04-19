ร้านขนมดังแฉลูกค้าอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ บังคับร้านเขียนบิลเกินจริง ร้านซื่อสัตย์ปฏิเสธไม่ทำให้

ร้านดังแฉยับ ลูกค้าอ้างหน่วยงานราชการ บีบให้เขียนบิลเกินจริงจาก 4,000 เป็น 6,500 พอร้านยืนกรานไม่ทำผิดกฎหมาย กลับถูกรีวิว 1 ดาว ซ้ำถูกประจานว่าบริการไม่ประทับใจ งานนี้ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบ
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. เพจ “บ้านดอกพุด (baandokpud)”โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์หลังมีลูกค้าอ้างว่าเป็น "หน่วยงานราชการ" ได้ขอให้ทางร้าน "เขียนบิลค่าสินค้าเกินจริง" จากราคาจริง 4,000 บาท เป็น 6,500 บาท ซึ่งทางร้านยืนยันชัดเจนว่า "ไม่สามารถทำได้" และยึดหลักออกบิลตามความเป็นจริงเท่านั้น
แม้ทางร้านปฏิเสธไปแล้วแต่ลูกค้ายังคงกลับมาสั่งสินค้าอีกครั้ง และเมื่อถึงวันส่งของ ก็มีการสอบถามเรื่องการ "เขียนบิลเกิน” ซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่ทางร้านจะยืนยันคำตอบเดิมว่าไม่สามารถทำให้ได้
อย่างไรก็ตาม หลังจากทางร้านส่งงานเรียบร้อย ลูกค้ากลับถูก “รีวิว 1 ดาว” โดยให้เหตุผลว่า “บริการไม่ประทับใจ” ทำให้เจ้าของร้านตัดสินใจนำเรื่องดังกล่าวเปิดเผยผ่านคลิปดังกล่าว
โดยทางร้านระบุข้อความว่า “ให้ทำบิลปลอมไม่พอ ทำไม่ได้ให้ 1 ดาว 🌟“