"ขี่ทุกวันไม่เคยโดน!" วัยรุ่นว้าวุ่นจัด มั่นหน้าขี่บนทางเท้า-ไร้ใบขับขี่ สุดท้ายโดนยึดรถ ก่อนคุยโว ให้พ่อไปเคลียร์ที่ สน.

กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล! เมื่อวัยรุ่นอายุ 17 ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าหน้าตาเฉย พอเจอตำรวจเรียกตรวจกลับไม่สลด อ้าง "ขี่ทุกวันไม่เห็นมีใครจับ" แถมโชว์เหนือบอกพ่อรู้จักคนใน สน.เพชรเกษมเพียบ ลั่นคำเด็ด "เดี๋ยวให้พ่อไปเคลียร์" งานนี้เจอตำรวจจริงใจ ยึดรถเข้า สน.ทันที พร้อมฝากบอกพ่อ "มาเคลียร์ที่โรงพักนะน้อง"
กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อเพจชื่อดัง “จร. มอสเตือนอย่างเดียว ไม่จับ” โดย ร.ต.อ.เอกมล สลักจิตร รองสารวัตรจราจร สน.เพชรเกษม ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่สกัดจับวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่กลับเจอการโต้ตอบที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกุมขมับ
ในคลิปวิดีโอความยาวกว่า 2 นาที เผยให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เรียกหยุดรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่มีหนุ่มวัยรุ่นอายุ 17 ปีเป็นคนขับขี่ขณะกำลังซิ่งบนทางเท้าซึ่งมีคนเดินพลุกพล่าน เมื่อถูกเรียกตรวจ วัยรุ่นรายนี้กลับไม่มีท่าทีสำนึกผิด แถมยังย้อนถามเจ้าหน้าที่อย่างมั่นใจว่า “ทางเท้าขี่ไม่ได้เหรอ?” และอ้างว่า “ผมขี่แบบนี้ทุกวัน ไม่เคยเห็นมีใครจับเลย”
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบความผิดชัดเจนหลายรายการ ได้แก่
• ขี่รถบนทางเท้า: สร้างความเดือดร้อนและอันตรายต่อประชาชน
• ไม่มีใบอนุญาตขับขี่: เนื่องจากยังเป็นเยาวชน
• ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน: เจตนาปิดบังการตรวจสอบ
• ไม่พกสำเนาทะเบียนรถ: ไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้ในขณะนั้น
ประเด็นที่กลายเป็นดรามาหนัก คือความพยายามบ่ายเบี่ยงการรับโทษ โดยวัยรุ่นรายนี้ระบุว่า "เดี๋ยวให้พ่อไปเคลียร์" พร้อมอ้างว่าพ่อของตนกว้างขวางและรู้จักเจ้าหน้าที่ใน สน.เพชรเกษมหลายนาย
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.เอกมล หรือ "จราจรมอส" ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการพูดจาสุภาพแต่เด็ดขาด ได้อธิบายถึงอันตรายของการกระทำดังกล่าว และตัดสินใจ "ยึดรถ" เข้าสถานีตำรวจทันที พร้อมทิ้งท้ายอย่างเฉียบขาดว่า "ถ้าอยากให้พ่อมาเคลียร์ ก็ให้มาเคลียร์ที่โรงพักตามขั้นตอนกฎหมายและเสียค่าปรับให้ถูกต้อง" เพื่อดัดนิสัยการใช้เส้นสายและส่งเสริมการเคารพกฎจราจรอย่างเท่าเทียม
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา "อภิสิทธิชน" ในระดับเยาวชนที่เชื่อว่าสายสัมพันธ์ส่วนตัวอยู่เหนือกฎหมาย การตัดสินใจยึดรถของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยุติธรรมที่สุด
