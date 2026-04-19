อันตรายถึงชีวิต! หมอแล็บฯ เตือนอย่าเดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เชื้อ "ไข้ดิน" ทำปอดอักเสบ-ติดเชื้อในกระแสเลือด

“หมอแล็บแพนด้า” เตือนหลังพบยอดผู้ป่วย “โรคเมลิออยด์” หรือ “โรคไข้ดิน” พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วถึง 732 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 23 ราย ชี้แบคทีเรียร้ายแฝงตัวในดินและน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งการหายใจและบาดแผล ย้ำมีไข้หลังลุยโคลนอย่ารอนาน รีบพบหมอก่อนติดเชื้อในกระแสเลือด
วันนี้ (19 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เตือนเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ หรือ “โรคไข้ดิน” ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ โดยระบุว่า "ผ่านไปแค่ 4 เดือนของปี 69!! เจอผู้ป่วย “โรคเมลิออยด์” แล้ว 732 ราย เสียชีวิตถึง 23 ราย
ช่วงนี้กำลังเป็นกันเยอะเลย หลายคนน่าจะเคยเห็นผมโพสต์เตือนเป็นประจำเรื่องโรคเมลิออยด์ หรือโรคไข้ดิน! เพราะมันใกล้ตัวเรามากๆ โรคนี้ถ้าวินิจฉัยช้าเกินไปจะทำให้รักษาไม่ทัน ตายได้เลย รัฐบาลก็เพิ่งออกมาเตือนเมื่อวานเพราะติดเชื้อนี้ 700 กว่าคนแล้ว
โรคเมลิออยด์มันมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า “เบอร์โคลเดอเรีย ซูโดมัลลิไอ” (B. pseudomallei) ชื่อยาวอยู่นะ เชื้อตัวนี้มันจะอยู่ทั่วไปทั้งในดิน น้ำ และอากาศ เข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางบาดแผล หรือการหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเข้าไป
คนที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากที่สุดก็คือ ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ย พี่น้องเกษตรกรของเรานั่นเอง เพราะเดินย่ำน้ำย่ำโคลนเป็นประจำ หรืออาจจะเป็นพวกเรานี่แหละครับ ไปเดินในบริเวณที่มีน้ำขังแล้วมีแผลพอดี ถ้าเชื้อเข้าทางแผล ผิวหนังของเราก็อาจจะเป็นแผลเปื่อย เป็นหนอง บวม มีอาการหลายอย่าง เป็นฝีก็ยังได้เลย หรือถ้าสูดดมเข้าไป ปอดก็ติดเชื้อ อักเสบ
ถ้าใครที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เพราะฉะนั้นพยายามสวมใส่รองเท้าบูต หรือถ้าหากหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำย่ำโคลนไม่ได้ ก็พยายามอย่าปล่อยให้เท้ามีแผล และรีบล้างแข้งขาให้สะอาดหลังจากทำงาน
ถ้ามีไข้และมีประวัติสัมผัสดิน ย่ำน้ำย่ำโคลน ควรรีบพบหมอให้ไว อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคร้าบบบ"