ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"

ตะกั่วป่า, พังงา – เมื่อเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสมาบรรจบกับความฉ่ำเย็นของสายน้ำ บรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในงาน "สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 4" ประจำปี 2569 งานเทศกาลที่ปักหมุดแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างงดงาม
แขกผู้มีเกียรติและขบวนรื่นเริงระดับ "อัครเทวา"
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า เป็นหัวเรือใหญ่ในการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติระดับแถวหน้า อาทิ คุณกันตวรรณ ตันเถียร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ นางสาวชมพูนุช ประเสริฐพรพงศ์ จากกลุ่มตะกั่วป่ามหานคร โดยมีสรุตม์ อุกฤษณ์ รองนายกเทศมนตรี, โจ เสมอใจ, กฤษณศักดิ์ หริรักษ์ไพบูลย์ , ชัยยงค์ ฤทธี และสงกรานต์ แสนพล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ไฮไลต์ที่สะกดทุกสายตาในช่วงเช้าคือ ขบวนแห่ "อัครเทวา มหาสงกรานต์" ที่ถ่ายทอดความวิจิตรของนางสงกรานต์และขบวนศิลปวัฒนธรรม ท่ามกลางภาพวิถีศรัทธาในการทำบุญตักบาตรและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่เต็มไปด้วยความสิริมงคลและกลิ่นอายแห่งความกตัญญู
ระเบิดความมันส์!
เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่าย ดีกรีความสนุกก็พุ่งทะยานขึ้น เมื่อถนนสายวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลอง:
Music & Beats: เติมเต็มความสนุกด้วยทัพศิลปินและการแสดงดนตรีแบบ Full Band ที่ขนเพลงฮิตมาสร้างจังหวะความมันส์แบบไม่พัก
Vibrant Atmosphere: บรรยากาศการเล่นน้ำเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสาดน้ำกันอย่างเนืองแน่น ปลุกเมืองเก่าให้ตื่นจากความสงบสู่ความสนุกระดับมหกรรม
มากกว่าสงกรานต์ คือการสืบสาน "Soft Power"
การจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลอง แต่คือการยกระดับ "ตะกั่วป่า" ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสัมผัส เป็นการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างไร้ที่ติ
"สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า" จึงไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือบันทึกหน้าสำคัญที่บอกเล่าความภูมิใจของคนพังงาผ่านสายน้ำและความทรงจำที่มิรู้ลืม