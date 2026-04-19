ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​ตะกั่วป่า, พังงา – เมื่อเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสมาบรรจบกับความฉ่ำเย็นของสายน้ำ บรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในงาน "สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 4" ประจำปี 2569 งานเทศกาลที่ปักหมุดแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างงดงาม

​แขกผู้มีเกียรติและขบวนรื่นเริงระดับ "อัครเทวา"
​งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า เป็นหัวเรือใหญ่ในการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติระดับแถวหน้า อาทิ คุณกันตวรรณ ตันเถียร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ นางสาวชมพูนุช ประเสริฐพรพงศ์ จากกลุ่มตะกั่วป่ามหานคร โดยมีสรุตม์ อุกฤษณ์ รองนายกเทศมนตรี, โจ เสมอใจ, กฤษณศักดิ์ หริรักษ์ไพบูลย์ , ชัยยงค์ ฤทธี และสงกรานต์ แสนพล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

​ไฮไลต์ที่สะกดทุกสายตาในช่วงเช้าคือ ขบวนแห่ "อัครเทวา มหาสงกรานต์" ที่ถ่ายทอดความวิจิตรของนางสงกรานต์และขบวนศิลปวัฒนธรรม ท่ามกลางภาพวิถีศรัทธาในการทำบุญตักบาตรและการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่เต็มไปด้วยความสิริมงคลและกลิ่นอายแห่งความกตัญญู

ระเบิดความมันส์!
​เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่าย ดีกรีความสนุกก็พุ่งทะยานขึ้น เมื่อถนนสายวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลอง:

​Music & Beats: เติมเต็มความสนุกด้วยทัพศิลปินและการแสดงดนตรีแบบ Full Band ที่ขนเพลงฮิตมาสร้างจังหวะความมันส์แบบไม่พัก

​Vibrant Atmosphere: บรรยากาศการเล่นน้ำเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสาดน้ำกันอย่างเนืองแน่น ปลุกเมืองเก่าให้ตื่นจากความสงบสู่ความสนุกระดับมหกรรม

​มากกว่าสงกรานต์ คือการสืบสาน "Soft Power"
​การจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลอง แต่คือการยกระดับ "ตะกั่วป่า" ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสัมผัส เป็นการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างไร้ที่ติ
​"สงกรานต์เมืองเก่าตะกั่วป่า" จึงไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือบันทึกหน้าสำคัญที่บอกเล่าความภูมิใจของคนพังงาผ่านสายน้ำและความทรงจำที่มิรู้ลืม










ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"
ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"
ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"
ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"
ตะกั่วป่าสะพรั่ง! ย้อนรอยเสน่ห์เมืองเก่าในงาน "Takuapa Oldtown Songkran Festival 2026"
