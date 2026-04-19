เอาแน่! อิหร่านจะให้สิทธิเรือที่จ่ายเงินผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อน ด้านอินเดียเรียกทูตเตหะรานเข้าพบหลังเรือถูกยิง

อิหร่านจะให้สิทธิ์เรือที่จ่ายค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อน ส่วนเรือที่ไม่จ่ายจะถูกชะลอไว้ เพื่อจัดระเบียบช่องแคบ ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเรือที่แล่นผ่านได้ ด้านอินเดียเรียกทูตอิหร่านเข้าพบ หลังเหตุยิงเรือในช่องแคบ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับ CNN เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.ว่า อิหร่านจะให้สิทธิเรือที่ชำระเงินในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อน
“เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านจำนวนเรือที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่าน อิหร่านจึงตัดสินใจให้ความสำคัญกับเรือที่ตอบสนองต่อระเบียบใหม่ของช่องแคบฮอร์มุซได้รวดเร็วกว่า และชำระค่าบริการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย” เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุ
เจ้าหน้าที่บอกด้วยว่า เรือที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมจะถูกชะลอการผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกไป
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน อิหร่านได้กลับมาใช้มาตรการจำกัดการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยอ้างถึงการละเมิดความไว้วางใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองฝ่าย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายนี้อธิบายว่า มาตรการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอิหร่านในการบริหารจัดการการจราจรทางทะเลภายใต้ระเบียบใหม่ที่กำกับดูแลช่องแคบแห่งนี้
อินเดียเรียกทูตอิหร่านเข้าพบ
รัฐบาลได้เรียกเอกอัครราชทูตของอิหร่านเข้าพบอย่างเร่งด่วน หลังเกิดเหตุเรือถูกยิงในช่องแคบฮออร์มุซ โดยมีเรือที่ติดธงอินเดีย 2 ลำอยู่ในเหตุการณ์
กระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่า นายวิกรม มีศรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าหารือกับทูตอิหร่านประจำกรุงนิวเดลี พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์และลูกเรือ
ก่อนหน้านี้ องค์การจราจรทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานว่า ได้รับแจ้งจากกัปตันเรือบรรทุกน้ำมันว่า เรือปืนของหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) จำนวน 2 ลำ ได้เข้าประชิดและเปิดฉากยิงใส่เรือ ขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบ โดยไม่มีการแจ้งเตือนทางวิทยุล่วงหน้า
ต่อมา UKMTO รายงานา เกิดเหตุการณ์เรือถูกยิงเป็นลำที่ 2 ในช่องแคบฮอร์มุซ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเรือปืนของอิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าว ทั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้าถูกยิงด้วยอาวุธวิถีโค้งไม่ทราบชนิดซึ่งทำให้ตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนเสียหาย ห่างจากชายฝั่งโอมานประมาณ 25 ไมล์ทะเล (46 กิโลเมตร) โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ฝ่ายอินเดียยังเรียกร้องให้อิหร่านเร่งดำเนินมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและรับประกันความปลอดภัยให้กับเรือที่มุ่งหน้าไปยังอินเดียในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเร็วที่สุด ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกแห่งนี้