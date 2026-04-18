โดนอีกลำที่ 2! เรือสินค้าถูกยิงขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

UKMTO รายงานเรือบรรทุกสินค้าถูกยิงเป็นลำที่ 2 ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากอิหร่านประกาศปิดช่องแคบอีกครั้ง โดยอ้างเหตุที่สหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน
องค์การจราจรทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.ว่า เกิดเหตุการณ์เรือถูกยิงเป็นลำที่ 2 ในช่องแคบฮอร์มุซ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเรือปืนของอิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าว ต
UKMTO ระบุว่า เรือบรรทุกสินค้าถูกยิงด้วยอาวุธวิถีโค้งไม่ทราบชนิดซึ่งทำให้ตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนเสียหาย ห่างจากชายฝั่งโอมานประมาณ 25 ไมล์ทะเล (46 กิโลเมตร) โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่มีรายงานไฟไหม้หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่ หน่วยงานด้านการขนส่งทางทะเลกล่าวเพิ่มเติม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ UKMTO รายงานว่าเรือปืนของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบ
เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านกลับมาบังคับใช้มาตรการจำกัดการขนส่งสินค้าที่พยายามแล่นผ่านจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกครั้ง เพื่อตอบโต้คำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ระบุว่าสหรัฐฯ จะยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่านต่อไป